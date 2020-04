విభిన్న పాత్ర‌లు పోషించి ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సుల‌లో చెర‌గ‌ని ముద్ర వేసుకున్న ఇర్ఫాన్ ఖాన్ అకాల మ‌ర‌ణం చెంద‌డం అందరిని ఆశ్చ‌ర్యానికి గురి చేస్తుంది. మంచి పోరాట ప‌టిమ ఉన్న ఇర్ఫాన్ క్యాన్స‌ర్‌ని సైతం జ‌యించి నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటార‌ని అభిమానులు భావించారు. కాని ఇలా ఆక‌స్మిక మ‌ర‌ణం చెంద‌డం ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి తీవ్ర విషాదాన్ని క‌లిగిస్తుంది.



ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఇక లేర‌నే వార్త తెలుసుకున్న భరత్ పూర్ (రాజస్థాన్) ఎస్పీ హైదర్ అలీ జైదీ తీవ్ర విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. హైద‌ర్ .. ఇర్ఫాన్ చిన్న‌నాటి స్నేహితుడు కాగా, ఆయ‌న లేర‌నే వార్తని జీర్ణించుకోలేపోతున్నాన‌ని ఆవేద‌న చెందారు. మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న ఇర్ఫాన్ నుండి ఏ క్ష‌ణ‌మైన ఫోన్ వ‌స్తుంద‌ని ఎదురు చూస్తున్నాను. ఆయ‌న లేర‌నే వార్త ఇప్ప‌టికీ న‌మ్మ‌శక్యంగా లేదు. ఈ విషాదాన్ని త‌ట్టుకునే ధైర్యం ఆయ‌న కుటుంబాల‌కి క‌లిగించాల‌ని దేవుడిని ప్రార్ధిస్తున్నాను. ఇర్ఫాన్ తల్లి స‌యిదా బేగం ఆయ‌న‌ని ఉపాధ్యాయుడిగా చూడాల‌ని కోరుకుంద‌ని ఈ సంద‌ర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఏప్రిల్ 25న ఇర్ఫాన్ ఖాన్ తల్లి సయీదా బేగం (95) అనారోగ్యంతో జైపూర్‌లో కన్నుమూసిన విష‌యం తెలిసిందే.



Irrfan Khan's friend, Haider Ali Zaidi, the SP of Bharatpur, shares a video after coming to know of his death pic.twitter.com/IsZhRVAWEq