ఒక‌ప్పుడు హీరోయిన్‌గా అద‌ర‌గొట్టిన అందాల ఛార్మి ఇప్పుడు నిర్మాత‌గా దూసుకుపోతుంది. చివ‌రిగా ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్ చిత్రంతో మంచి విజ‌యాన్ని త‌న ఖాతాలో వేసుకున్న ఈ అమ్మ‌డు అదే ఉత్సాహంతో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ హీరోగా లైగ‌ర్ అనే సినిమాను నిర్మిస్తుంది. పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం ముంబైలో షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది.



ఇటీవ‌ల విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌, పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్, ఛార్మీలు ముంబైకు చేరుకోగా ప్ర‌స్తుతం కొన్ని కీల‌క స‌న్నివేశాలను చిత్రీక‌రిస్తున్నారు. అయితే షూటింగ్ గ్యాప్‌లో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌ను ఎక్కించుకొని బైక్ రైడింగ్‌కు వెళ్లింది ఛార్మి. ముంబయి రోడ్ల మీద టూ వీలర్ పై విజయ్ దేవరకొండ‌తో చ‌క్క‌ర్లు కొట్టింది. ఆ ఫొటోల‌ను త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన ఈ అమ్మ‌డు విజ‌య్ న‌న్ను న‌మ్మి నా బైక్ ఎక్కాడు. షూటింగ్ గ్యాప్‌లో ముంబై వీధుల్లో చ‌క్క‌ర్లు కొట్టాం అని కామెంట్ పెట్టింది. . తెలుగు తో పాటు హిందీలో కూడా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ను ఇతర భాషల్లో కూడా డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తున్నారు. అనన్య పాండే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.



As u can c , Vijay surely has a lot of trust on me ????????????



Fun ride in mumbai in between shot gaps for #LIGER @TheDeverakonda pic.twitter.com/VYVOr8WM1B