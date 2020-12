క‌న్న‌డ చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ స్థాయిని పెంచిన సూప‌ర్ హిట్ చిత్రం కేజీఎఫ్‌. ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ప్రశాంత్ నీల్ కేజీఎఫ్ 2 చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. గ‌త కొద్ది రోజులుగా శ‌ర‌వేగంగా చిత్రీక‌ర‌ణ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మాసివ్ అప్‌డేట్ డిసెంబ‌ర్ 21న రానుంద‌ని చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ నీల్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు. ఉద‌యం 10.08ని.ల‌కు ఈ అప్‌డేట్ రానున్న‌ట్టు పేర్కొన్నారు.



ఇన్నాళ్లు ఎంతో ఓపిక‌గా ఉన్న ప్రేక్ష‌కుల‌కి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేసిన ప్ర‌శాంత్ నీల్ డిసెంబ‌ర్ 21 మీ అంద‌రికి చాలా స్పెష‌ల్ కానుంద‌ని తెలియ‌జేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ చిత్ర షూటింగ్ హైద‌రాబాద్‌లో జ‌రుగుతుంది. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో య‌ష్‌, సంజ‌య్ ద‌త్, ర‌వీనా టాండ‌న్ ముఖ్య పాత్ర‌ల‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు. గ‌రుడ‌ని హ‌త్య చేసి న‌రాచిలో తన సామ్రాజ్యాన్ని రాఖీ ఎలా బిల్డ్ చేసుకున్నాడు?.. ఎలా న‌రాచీకి కింగ్‌గా మారాడ‌న్న అంశాల నేప‌థ్యంలో ఆద్యంతం ఆస‌క్తిక‌రంగా రెండ‌వ పార్ట్‌ని రూపొందిస్తున్నారు



Here's the much anticipated news of the year! The wait is over! This is for all our crazy fans out there.