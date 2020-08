కొత్త పోక‌డ‌లు, విభిన్న సంస్కృతులు ప‌ల‌క‌రిస్తున్న‌ప్ప‌టికీ రాఖీ పండుగ‌ని దేశ‌మంత‌టా పెద్ద పండుగాలా జ‌రుపుకుంటారు. తోబుట్టువుకి శ్రీరామ ర‌క్ష‌గా నిలుస్తూ వ‌స్తున్న అన్న‌లు, త‌మ్ముళ్లు రాఖీ పండుగ రోజున సోద‌రితో రాఖీ క‌ట్టించుకొని వారు ఊహించ‌ని బ‌హుమ‌తులు ఇస్తూ స‌ర్‌ప్రైజ్ చేస్తారు. ఎన్నో ఏళ్ళ నుండి వ‌స్తున్న ఈ సంప్ర‌దాయాన్ని సెల‌బ్రిటీలు కూడా తూచాత‌ప్ప‌క పాటిస్తారు.



ర‌క్షా బంధ‌న్‌ని పెద్ద ఫెస్టివ‌ల్‌గా జ‌రుపుకుంటున్న మ‌న సెల‌బ్రిటీలు రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ ప‌లు ట్వీట్స్ చేశారు. మ‌హేష్ బాబు, మంచు విష్ణు, మంజుల ఘ‌ట్ట‌మ‌నేని, లావ‌ణ్య త్రిపాఠి ఇలా ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీలు ర‌క్షా బంధ‌న్ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు.







Celebrate the eternal bond of love, protection and care!! ♥️ #HappyRakshaBandhan

Stay home stay safe ???? pic.twitter.com/4DrnxuWPkT — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 3, 2020

Hug your sister and tell her you’ll be there by her side in her every victory! #HappyRakshaBandhan ...And once in a while makesure you draw a moustache on her face ???? pic.twitter.com/4aFQPbIzAg — Gunaa Teamworks (@GunaaTeamworks) August 3, 2020

Happy Rakshabandan to my elder sister who always scared me and still scares me. pic.twitter.com/yZKQcL8U39 — Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) August 3, 2020

Thank you for being my strong pillars & helping me be the best version of myself from a longtime????



I'll forever cherish the moments shared with you & I promise that I'll always stand by you despite the odds! Love you loads ❤#HappyRakshaBandhan @HeroManoj1 & @iVishnuManchu ???? pic.twitter.com/hrTsGOcysB — Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) August 3, 2020