విల‌క్ష‌ణ న‌టుడు జ‌య‌ప్ర‌కాశ్ రెడ్డి(74) ఈ రోజు ఉద‌యం గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచిన సంగ‌తి తెలిసిందే. కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధ‌ప‌డుతున్న ఆయ‌న సోమ‌వారం రాత్రి శ్వాస అంద‌క ఆసుప‌త్రికి వెళ్లారు. అక్క‌డ ప్రాథ‌మిక చికిత్స చేసి ఇంటికి పంపించారు. అయితే మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం స‌డెన్‌గా గుండెపోటు రావ‌డంతో క‌న్నుమూశారు. ఆయ‌న మృతి ఎన్నో ల‌క్ష‌ల మంది అభిమానుల‌కి తీర‌ని శోకాన్ని మిగిల్చింది.



జ‌య‌ప్ర‌కాశ్ రెడ్డి మృతికి టాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖులు, రాజ‌కీయ నాయ‌కులు సంతాపం తెలియ‌జేశారు. చంద్ర‌బాబు నాయుడు త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా.. జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు మరణంతో తెలుగు సినిమా, థియేటర్ మూగ‌బోయింది. ఆయ‌న చేసిన బహుముఖ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు, మ‌ర‌పురాని సినిమాలతో ఎన్నో ద‌శాబ్దాలుగా అల‌రించారు. ఆయ‌న మృతికి సంతాపం తెలియ‌జేస్తున్నాను. కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియ‌జేస్తున్న‌ట్టు పేర్కొన్నారు.



ఇక తెలుగు సినీ ప‌రిశ్ర‌కు సంబంధించి అనీల్ రావిపూడి, సుధీర్ బాబు, గోపిచంద్ మ‌లినేని త‌దిత‌రులు ఆయ‌న మృతికి నివాళులు అర్పించారు.



Telugu cinema and theatre has lost a gem today with the demise of Jayaprakash Reddy Garu. His versatile performances over several decades have given us many a memorable cinematic moments. My heart goes out to his family and friends in this hour of grief. #JayaPrakashReddy pic.twitter.com/gOCfffmQjP — N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) September 8, 2020

Very shocking and sad to hear sudden demise of versatile actor #JayaPrakashReddy Garu .May his soul rest in peace!! will miss u sir ???????????? pic.twitter.com/2srGUmz3ML — Gopichandh Malineni (@megopichand) September 8, 2020

Woke up to a terrible news. Rest in peace sir. #JayaprakashReddy pic.twitter.com/pjadwyFblI — Sudheer Babu (@isudheerbabu) September 8, 2020

My travel with JP garu has always been special. He's been a part of almost all my films. He treated me like one of his own and used to talk with lots of love. I will surely miss him dearly. Rest in peace sir. You are irreplaceable as an artist and person....???? pic.twitter.com/5IyGj31yEZ — Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) September 8, 2020