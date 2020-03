తెలుగు సినిమా ప‌రిశ్ర‌మ‌లో త‌మ‌కంటూ ప్ర‌త్యేక అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్న న‌టుల‌లో మోహ‌న్ బాబు ఒక‌రు. విల‌న్‌గా చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మోహ‌న్ బాబు ఆ త‌ర్వాత హీరోగా రాణించి ఎంద‌రో అభిమానుల అభిమానాన్ని పొందారు. ఇప్ప‌టికీ వైవిధ్య‌మైన పాత్ర‌లతో అల‌రిస్తున్న‌ మోహ‌న్ బాబు నేడు త‌న 70వ జ‌న్మ‌దినాన్ని జ‌రుపుకుంటున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా కుటుంబ స‌భ్యులు, స‌న్నిహితులు, శ్రేయోభిలాషులు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు. నలభై నాలుగేళ్ల ఏళ్ల క్రితం ‘స్వర్గం నరకం’తో ఈ న‌ట ప్ర‌పూర్ణుని న‌ట ప్ర‌స్థానం మొద‌లైన విష‌యం తెలిసిందే.



ప్ర‌తి ఏడాది మార్చి 19న జరగాల్సిన శ్రీ విద్యానికేతన్‌ పాఠశాల, కళాశాలల వార్షికోత్సవంతో పాటు మోహ‌న్ బాబు పుట్టిన రోజు వేడుకలు ఘ‌నంగా జ‌రుగుతూ వ‌స్తున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ ఏడాది బ‌ర్త్‌డే వేడుక‌ల‌ని వాయిదా వేయడం జరిగిందని మోహన్‌ బాబు ఇటీవ‌ల‌ ట్విటర్లో పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు, అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషుల కోసం ఆత్మీయ విన్నపంతో పేరుతో లేఖను విడుదల చేశారు. కరోనా వైరస్‌ భూభాగం నుంచి నిష్క్రమించే వరకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని సూచించారు.

My nanas birthhhhhdayyyyyyy! Every year today is a celebration! You truly are one man army! Love you to the moon and back! pic.twitter.com/T83BwBCKq0