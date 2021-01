భుగ్ అనే సంస్కృత పదం నుంచి భోగి అనే పదం వచ్చింది. భోగం అంటే సుఖం. పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజునే శ్రీ రంగనాథస్వామిలో గోదాదేవి లీనమై భోగాన్ని పొందిందని.. దీని సంకేతంగానే భోగి పండగ ఆచరణలోకి వచ్చిందని చెబుతారు. కృష్ణుడు ఇంద్రుడి గర్వాన్ని అణచివేస్తూ గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తిన పవిత్రమైన రొజు ఇదేనంటారు. సంక్రాంతి పండుగ ముందు రోజు వ‌చ్చే భోగి వేడుక‌ను ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఎంతో ఘ‌నంగా జ‌రుపుకుంటూ ఉంటారు. సినీ ప్ర‌ముఖులు కూడా ఈ పండుగ రోజు ఉద‌యాన్నే లేచి భోగి మంట‌లు వేసుకొని ఎంతో సంబ‌రంగా ఈ పండుగ‌ను జ‌రుపుకుంటారు. తెలుగు వారికి ఈ పండుగ ఎంతో ప్రీతి పాత్రం కాగా, భోగి సంద‌ర్భంగా ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు.



