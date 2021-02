‘సియట్‌’ ప్రచారకర్త ‘రానా దగ్గుబాటి’

ముంబై: మోటార్ సైకిళ్ల‌ టైర్ల త‌యారీ దిగ్గ‌జం సియ‌ట్ ప్ర‌చార‌క‌ర్త‌గా ప్ర‌ముఖ టాలీవుడ్ న‌టుడు రానా ద‌గ్గుబాటి నియ‌మితులు అ‌య్యారు. పంక్చ‌ర్ సేఫ్ రేంజ్ బైక్‌ల టైర్ల‌కు రానా ద‌గ్గుబాటి ప్రచార‌క‌ర్త‌గా ఉంటారు. ఈ విష‌యాన్నిసియ‌ట్ చీఫ్ ఆప‌రేటింగ్ ఆఫీస‌ర్ అర్ణ‌బ్ బెన‌ర్జీ శ‌నివారం ప్ర‌కటించారు. ఇండియా-ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ టెస్ట్ సిరీస్ జ‌రుగుతున్న వేళ‌లో త‌మ క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌తో అనుసంధానం కావ‌డానికి అద్భుత‌మైన అవ‌కాశం ల‌భించింద‌ని అర్ణ‌బ్ బెన‌ర్జీ పేర్కొన్నారు.

ఈ టెస్ట్ సిరీస్ స‌మ‌యంలోనే టీవీ, డిజిట‌ల్ వేదిక‌ల‌పై ఈ టైర్ల గొప్ప‌తనాన్ని ప్ర‌చారం చేసేందుకు రాణా ద‌గ్గుబాటి పాల్గొన్న వాణిజ్య ప్ర‌క‌ట‌న ప్ర‌సారం కానున్న‌ద‌ని సియ‌ట్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. ద‌క్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్‌లో రానా ద‌గ్గుబాటి పాల్గొంటారు. తెలంగాణ‌, ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, క‌ర్ణాట‌క‌, త‌మిళ‌నాడు, క‌ర్ణాట‌క రాష్ట్రాల్లో సియ‌ట్ టైర్ల‌ను ఆవిష్క‌రించింది.

ప్ర‌చార క్యాంపెయిన్‌లో రానా ద‌గ్గుబాటిని తీసుకుంటున్నందుకు త‌మ‌కు గ‌ర్వంగా ఉంద‌ని అర్ణ‌బ్ బెన‌ర్జీ తెలిపారు. రానా ద‌గ్గుబాటి మాట్లాడుతూ భార‌త్‌లోకెల్లా అత్యంత గౌర‌వ‌నీయ బ్రాండ్‌గా పేరొందిన సియ‌ట్‌తో అనుసంధానం కావ‌డం త‌న‌కు గ‌ర్వంగా ఉంద‌న్నారు. సియ‌ట్ టైర్స్ యాజ‌మాన్యంతో క‌లిసి ముందుకు సాగేందుకు ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు.

Presenting the all-new CEAT Puncture Safe bike tyres with inbuilt sealant technology that seals punctures and prevents tyre from deflating. Start riding with #NoPunctureWorries. Now available across all 5 South states - AP, TS, TN, KA and KL

