కరోనా కంటే కులపిచ్చి వేగంగా వ్యాపిస్తోంది : సినీ హీరో రామ్‌

హైదరాబాద్‌ : కరోనా కంటే కులపిచ్చి వైరస్‌ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుందని సినీ నటుడు రామ్‌ పోతినేని అన్నారు. ఇటీవల హీరో రామ్ వరుస ట్వీట్లతో సంచలనం రేపుతున్నారు. మొన్న స్వర్ణ ప్యాలెస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఘటన గురించి వరుస ట్వీట్లు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ‘పెద్ద కుట్ర జ‌రుగుతున్న‌ట్టుంది!! సీఎంను త‌ప్పుగా చూపించ‌డానికి కొంతమంది ఆయనకు తెలియకుండా చేస్తున్న పనుల వల్ల జగన్ ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అవుతోందని.. వాళ్ల మీద ఓ లుక్కేస్తారని ఆశిస్తున్నానంటూ’ రామ్ ట్వీట్ చేశాడు. అంతేకాకుండా అంద‌రినీ ఫూల్స్ చేయ‌డానికే విష‌యాన్ని ఫైర్ నుంచి ఫీజు వైపు మ‌ళ్లిస్తున్నారంటూ.. స్వర్ణ ప్యాలెస్‌ను రమేశ్‌ హాస్పిటల్ కంటే ముందు ప్రభుత్వమే కోవిడ్ సెంటర్‌ను నిర్వహించిందని పేర్కొన్నాడు. ‘చట్టంపై నాకు పూర్తి నమ్మకముంది. అసలైన కుట్రదారులు ఖచ్చితంగా శిక్ష అనుభవిస్తారు’ అని నిన్న రామ్‌ మరో ట్వీట్‌ చేశారు. అయితే తాజాగా సోమవారం ఆయన చేసిన ట్వీట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో దుమారం రేపుతోంది. ‘కరోనా కంటే కులపిచ్చి వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. మంచి కోసం మనందరం ఉందాం. కులపిచ్చి వైరస్‌ నుంచి దూరంగా ఉంటూ.. మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి’ అంటూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.



To my dearest Brothers & Sisters.. This Disease called CASTE spreads faster than Corona & is even more Contagious & Dangerous..Stay away from these silent spreaders no matter how hard they try to Pull you or Push you into it!



Stay Together For the Greater Good! ✊



Love..#RAPO