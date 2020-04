సినిమాల‌తో బిజీ బిజీగా ఉన్న స‌మ‌యంలోనే కొంత స‌మయాన్ని త‌న ఫ్యామిలీకి కేటాయించే అల్లు అర్జున్ ప్ర‌స్తుతం పూర్తి స‌మ‌యాన్ని పిల్ల‌లు, భార్య‌తోనే గ‌డుపున్నాడు. లాక్ డౌన్ వ‌ల‌న ఇంటికి ప‌రిమిత‌మైన బన్నీ త‌న సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా ప‌లు ట్వీట్స్ షేర్ చేస్తున్నారు. తాజాగా త‌న ముద్దుల త‌న‌యుడు అయాన్ ఆర‌వ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్బంగా ఎమోష‌న‌ల్ పోస్ట్ పెట్టాడు.



నా జీవిత‌మంతా ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాల‌ని ఆలోచ‌న‌లు చేశాను. గ‌తంలో చాలా సార్లు అనేక భావాలు పొందాను. కాని అప్పుడు అది ప్రేమ అని నాకు తెలియ‌దు. ఎప్పుడైతే నువ్వు నువ్వు(అయాన్‌) నా జీవితంలోకి వచ్చావో అప్పుడే నాకు ప్రేమంటే ఎంటో తెలిసింది. ప్రేమకు అర్థం నువ్వు. లవ్‌ యూ అయాన్‌. హ్యపీ బర్త్‌డే మై బేబీ’’.. అంటూ తన కొడుకుపై ఉన్న ప్రేమను చాటుకున్నారు బన్నీ. లాక్ డౌన్ వ‌ల‌న అయాన్ ఆరవ బర్త్ డేని సింపుల్ గా ముగించారు బ‌న్నీ దంప‌తులు. అయాన్ కేక్ కట్ చేసి ఆ కేక్‌ని త‌న త‌ల్లితండ్రుల‌కి తినిపించాడు. 2011లో అల్లు అర్జున్, స్నేహారెడ్డి ని పెళ్లి చేసుకోగా వారికి అయాన్ మరియు అర్హ కొడుకు కూతురు ఉన్నారు.

I used to think “ what is Love ?? “ all my life . Many times in the past I felt strong feelings but I was not sure if it was love . But after you came into my life I now know what LOVE is . You are the LOVE . I Love you Ayaan . Happy Birthday My Baby ❤️ pic.twitter.com/EQoLeumivD