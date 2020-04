స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్ర‌స్తుతం సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో త‌న 20వ చిత్రం చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. బుధ‌వారం బ‌న్నీ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా టైటిల్ రివీల్ చేశారు మేక‌ర్స్. పుష్ప అనే టైటిల్‌తో ఈ చిత్రం తెర‌కెక్కుతుంద‌ని పోస్ట‌ర్ ద్వారా ప్ర‌క‌టించారు. అప్ప‌టి వ‌ర‌కు చిత్రానికి శేషాచ‌లం, ఇంకా ఏవేవే పేర్లు పెడుతున్న‌ట్టు పుకార్లు వినిపించాయి. కాని సుక్కూ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తాను చేయ‌బోతున్న చిత్రానికి పుష్ప అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేసిన‌ట్టు బ‌న్నీ ఐదునెలల ముందే చెప్పాడు.



2019 న‌వంబ‌ర్ 27న సుకుమార్‌ని ఉద్దేశిస్తూ బ‌న్నీ ట్వీట్ చేశాడు. ‘సుక్కు జుట్టు రంగు మారింది. నా స్కిన్ కలర్ మారింది. కానీ ప్రేమ మాత్రం మారలేదు. మేం కలుసున్నప్పుడు ఏదీ మారదు. మీరు త్వరలోనే దీనికి సాక్షుల‌వుతారు’ అని ప‌క్క‌న కొన్ని జోడియాక్ సింబ‌ల్స్ జ‌త చేశాడు. వీటిని క్షుణ్ణంగా ప‌రిశీలిస్తే పుష్ప అని అర్ధ‌మ‌వుతుంది. టైటిల్ ప్ర‌క‌టించిన త‌ర్వాత మ‌నోళ్ల‌కి ఆ ట్వీట్‌లో బ‌న్నీ ఇచ్చిన హింట్ ఏంట‌నేది అర్ధ‌మైంది. పుష్ప సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ముత్తంశెట్టి మీడియా ప‌తాకాల‌పై న‌వీన్ ఎర్నేని, వై.ర‌విశంక‌ర్ నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు, త‌మిళ‌, హిందీ, మ‌ల‌యాళ‌, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో పాన్ ఇండియా చిత్రంగా సినిమా తెర‌కెక్క‌నుంది. ఇందులో రష్మిక క‌థానాయిక‌గా నటిస్తోంది. విజయ్ సేతుపతి విలన్ క్యారెక్టర్‌గా అలరించనున్నారు.



Sukku hair colour changed , My skin has changed . Love has not changed. Madness when we are together can never be changed... You will witness it very soon ????️⛎Š♓️????️♈️ pic.twitter.com/91EhSsJkNh