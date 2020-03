స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీ ప‌ర్స‌న్ అనే విష‌యం గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. సినిమా షూటింగ్‌ల‌తో ఎంత బిజీగా ఉన్న‌ప్పటికీ, ఫ్యామిలీతో మాత్రం ఆనంద క్ష‌ణాలు గ‌డుపుతూనే ఉంటారు. సోష‌ల్ మీడియాలో త‌న పిల్ల‌ల‌తో క‌లిసి చేసే సంద‌డికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు త‌ర‌చు షేర్ చేస్తూ ఫ్యాన్స్‌ని అల‌రిస్తుంటారు. తాజాగా త‌న కుమారుడు అయాన్ ప్రీ స్కూల్ పూర్తి చేసుకున్న సంద‌ర్భంగా ఎమోష‌న‌ల్ ట్వీట్ పెట్టాడు బ‌న్నీ.



అయాన్ విద్యాబుద్దులు చ‌క్క‌గా నేర్చుకుంటున్నందుకు నేను గ‌ర్వ‌ప‌డుతున్నాను. నా కుమారుడికి మంచి పునాదులు వేసిన‌ బోధి వ్యాలీ స్కూల్ టీచర్లను అభినందిస్తున్నాను ఈ స్కూల్‌ను ఎంచుకున్నందుకు తల్లిదండ్రులుగా తాము సంతోషిస్తున్నాం. అయాన్‌కి మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన ఉపాధ్యాయులందరికీ, మరియు ఇన్ని సంవత్సరాలు జాగ్రత్తగా చూసుకున్న సహాయకులందరికీ ధన్యవాదాలు. బోధి వ్యాలీ స్కూల్‌కు మరోసారి ధన్యవాదాలు అని బ‌న్నీ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్ర‌స్తుతం బ‌న్నీ త‌న 20వ చిత్రాన్ని సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో చేస్తున్న విష‌యం విదిత‌మే.



Pre School Graduation Celebrations????‍???? . Ayaan I am soo proud of you for excelling soo well . I wholeheartedly Thank @bodhivalleyschool for teaching the foundation of life to my son. I am so glad as parents we made a good choice by enrolling in this school . pic.twitter.com/ViZQikFqg3