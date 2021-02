కొంత‌కాలంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ..త‌న మ్యూజిక్‌తో సంగీత‌ప్రియుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడు ఎస్ థ‌మ‌న్‌. ఈ యువ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌స్తుతం మ‌హేశ్‌బాబుతో క‌లిసి స‌ర్కారు వారి పాట సినిమా చేస్తున్నాడు. ప‌రశురాం డైరెక్ష‌న్ లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం దుబాయ్‌లో షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటోంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు థ‌మ‌న్‌. ట్విటర్‌లో ఓ అభిమాని సర్కారు వారి పాట అప్‌డేట్ కోసం థ‌మ‌న్ ను అడిగాడు.

దీనికి థ‌మ‌న్ స్పందిస్తూ..మొద‌టి సాంగ్ ఆగ‌స్టులో లాంఛ్ చేయ‌నున్న‌ట్టు చెప్పాడు. బ్రద‌ర్ మ‌న‌కు చాలా టైం ఉంది. కానీ బుల్లెట్ కరెక్ట్‌గా దింపేద్దాం ఈ సారి. అదైతే ఫిక్స‌య్యా. ఆగస్టులో కలుద్దామ‌ని ట్వీట్ చేశాడు. థ‌మ‌న్ ప్ర‌క‌ట‌న‌తో ఎక్జ‌యిట్ అవుతున్నారు మ‌హేశ్‌బాబు ఫ్యాన్స్. కీర్తిసురేశ్ హీరోయిన్ గా న‌టిస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని వ‌చ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్టు ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించింది టీం.



Bro we have lots of time !! ⚠️



For #SarkaruVaariPaata ????????



BUT BULLET CORRECTGA DHIMPEDHAAAM EESAARI !! ????????



Adhaiiiitheeee FIXAIYAAAA !! ????????#Sankranthi2022 kadhaaaa !! ????



AUGUST LO KALLUDHAM ♥️ ???? https://t.co/ZNqWYsEIal