ముంబై: బాలీవుడ్ న‌టుడు సుశాంత్ సింగ్ మృతి త‌ర్వాత న‌టి కంగ‌నా ర‌నౌత్ త‌ర‌చూ త‌న కామెంట్ల‌తో వార్త‌ల్లో నిలుస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ముంబై న‌గ‌రాన్ని పీవోకేతో పోల్చుతూ కంగనా చేసిన వ్యాఖ్యలపై శివసేన నేత, ఎంపీ సంజయ్‌రౌత్‌ తీవ్రస్థాయిలో ద్వ‌జ‌మెత్తారు. కంగనా రనౌత్‌కు పిచ్చి ప‌ట్టింద‌ని, ఆమె ఓ మెంట‌ల్ కేసు అని మండిప‌డ్డారు. కంగ‌నాకు ఇష్టమైతే పీవోకేకు వెళ్లాల‌ని ఆయ‌న‌ సలహా ఇచ్చారు. అంతేగాక‌ కంగనాకు కొన్ని పార్టీలు ఉద్దేశపూర్వకంగా మద్దతిస్తున్నాయని విమ‌ర్శించారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ప‌లువురు బాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీలు స్పంద‌న ప‌లు ర‌కాలుగా స్పందించారు.

దియా మీర్జా

ముంబై మేరీ జాన్‌. సుమారు 20 సంవ‌త్స‌రాలుగా ఇక్క‌డే ఉంటున్నా. ఇక్క‌డే ప‌ని చేస్తున్నా. స్వ‌శ‌క్తితో జీవించ‌డానికి 19 ఏళ్ళ వయసులో ముంబైకి వ‌చ్ఆను. ముంబై న‌గ‌రం నన్ను ద‌గ్గ‌ర‌కు తీసుకుని సురక్షితంగా కాపాడింది. ముంబై కాస్మోపాలిటన్ సిటీ. అన్నీ క‌ల‌గ‌లిపిన‌, విభిన్నమైన, అందమైన నగర‌మ‌ని దియా మీర్జా ట్వీట్ చేసింది.

రితేశ్ దేశ్ ముఖ్

ముంబై హిందూస్థాన్ అని బాలీవుడ్ న‌టుడు రితేశ్ దేశ్ ముఖ్ ట్వీట్ చేశాడు.



మీరా చోప్రా

నేను ఢిల్లీ అమ్మాయిని. ముంబైలో ఐదేళ్లుగా నివ‌సిస్తున్నా. ముంబై అత్యంత సుర‌క్షితమైన న‌గ‌ర‌మ‌ని నేను గ‌ర్వంగా చెప్ప‌గ‌ల‌ను. ముంబై పోలీసులు చాలా అండ‌గా నిలుస్తారు. అలాంటి ద‌ళాల‌ను ఎప్పుడూ చూడ‌లేదు. అని మీరా చోప్రా ట్వీట్ లో పేర్కొంది.



హ‌న్సాల్ మెహ‌తా

నా న‌గ‌రం ముంబై ఎంత ప్ర‌త్యేక‌మో మీకు తెలుసా..? మీరు ముంబైపై విషం చిమ్మినా..అది త‌న చేతుల‌తో మిమ్మ‌ల్ని స్వాగ‌తిస్తుంది. ఈ న‌గ‌రం గొప్ప‌త‌నం గురించి నేర్చుకోండని హ‌న్సాల్ మెహ‌తా ట్వీట్ చేశారు.

స్వర‌భాస్క‌ర్

బ‌య‌టి నుంచి వ‌చ్చిన వ్య‌క్తిగా, స్వ‌తంత్ర భావాలున్న ఉద్యోగిగా ప‌దేళ్ల‌కుపైగా ‌ముంబైలో ఉంటున్నా. నివ‌సించేందుకు, ప‌నిచేసుకునేందుకు, సుర‌క్షితంగా ఉండేందుకు అనువైన ప్ర‌దేశం ముంబై. మ‌న న‌గరాన్ని సుర‌క్షితంగా ఉంచేందుకు కృషి చేస్తున్న ముంబై పోలీసుల‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు అని స్వర‌భాస్క‌ర్ ట్వీట్ చేసింది.

సోనూసూద్

ముంబై న‌గ‌రం త‌ల‌రాత‌ల‌ను మారుస్తుంది. ఈ న‌గ‌రానికి న‌మ‌స్క‌రిస్తే పుర‌స్కారం ల‌భిస్తుంది అని సోనూసూద్ పేర్కొన్నాడు.











Mumbai meri Jaan ???????? lived and worked here for almost twenty years. Moved here to live on my own at age 19. This city embraced me with open arms and kept me safe. A cosmopolitan, inclusive, diverse, beautiful city. — Dia Mirza (@deespeak) September 3, 2020

Iam a delhi girl and ive been living in #mumbai since last 5 years now. I can proudly say that this is the safest city and @MumbaiPolice is by far the most helpful police force ive seen! — meera chopra (@MeerraChopra) September 3, 2020

You know what's special about my city Bombay/Mumbai? You could spew venom on it but it will still welcome you with open arms. Learn magnanimity from this city. — Hansal Mehta (@mehtahansal) September 3, 2020