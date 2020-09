డ్ర‌గ్స్ కేసు విష‌యంలో సుశాంత్ గార్ల్ ఫ్రెండ్ రియా చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఈ రోజు ఎన్సీబీ అధికారుల ముందు హాజ‌రైన సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే నార్కోటిక్ బ్యూరో కార్యాల‌యంలోకి ఆమె ప్ర‌వేశించే ముందు మీడియా అంత ఆమెని చుట్టుముట్ట‌డం, క‌రోనా స‌మ‌యంలో ఏ మాత్రం భౌతిక దూరం పాటించకుండా రియాని ఇబ్బంది పెట్ట‌డంతో ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు మండిప‌డ్డారు. మీడియా ప్ర‌వ‌ర్త‌న అనాగ‌రిక‌మ‌ని కామెంట్ చేశారు.



మీడియా రాబందులు, పత్రిక‌లు అనాగ‌రికంగా ప్ర‌వ‌ర్తిస్తున్నాయి. దీనిని ఆపే అధికారం ఎవ‌రికి లేదా అని షిబానీ దండేక‌ర్ త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తెలిపారు. ఇక న‌టి గౌహ‌ర్ ఖాన్.. దోషులుగా తేలిన త‌ర్వాత కూడా ఇలా ప్ర‌వ‌ర్తించ‌డం నేను చూడ‌లేదు. విచార‌ణ జ‌ర‌గ‌నివ్వండి. మీడియాతో ఆమెతో ప్ర‌వ‌ర్తించే తీరు అస‌హ్యం క‌లిగిస్తుంది. షేమ్ అంటూ ట్వీట్ చేసింది. అలానే చిత్ర నిర్మాత హ‌న్స‌ల్ మెహ‌తా, న‌టి క‌రిష్మా త‌న్నా, నిర్మాత మనీష్ ముంద్రా త‌దిత‌రులు రియా విష‌యంలో మీడియా ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌ని ఖండిస్తున్నారు.

ఇక ఇదిలా ఉంటే రియాని ఏ స‌మ‌యంలోనైన అదుపులోకి తీసుకునే అవ‌కాశం ఉన్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. ఈ ప‌రిణామాల‌పై రియా లాయ‌ర్ సతీశ్‌ మనేషిండే మాట్లాడుతూ.. ఏ క్ష‌ణ‌మైన రియా అరెస్ట్ కావ‌డానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఒక‌రిని ప్రేమించ‌డం నేరం కాదు. ఆ ప్రేమ కోసం ఎలాంటి పరిస్థితులనైన ఎదుర్కోవ‌డానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. వీట‌న్నింటితో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. బీహార్ పోలీసులు, సీబీఐ, ఈడీ, ఎన్‌సీబీ న‌మోదు చేసిన కేసుల‌లో ముందస్తు బెయిల్ కోసం కోర్టును ఆశ్ర‌యించ‌లేదు అంటూ ఆయ‌న స‌తీష్ భావోద్వేగానికి లోన‌య్యారు.

A 28 year old girl being hounded by TRP hungry anchors and their henchmen only so that political scores can be settled and channels can make money. The most shameful chapter in Indian TV media. The media is the mob. https://t.co/BP909Q1FIQ