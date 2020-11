చెన్నై : భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీ నాయ‌కురాలు, సినీ న‌టి ఖుష్బూ కారుకు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. త‌మిళ‌నాడులోని మెల‌వ‌తూరు స‌మీపంలో ఖుష్బూ కారును వేగంగా వ‌చ్చిన కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్ర‌మాదం నుంచి ఖుష్బూ సుర‌క్షితంగా బ‌య‌ట‌ప‌డ్డారు. ఘ‌ట‌నాస్థ‌లికి చేరుకున్న పోలీసులు.. కేసు న‌మోదు చేసుకుని ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు.



Tamil Nadu: BJP leader Khushbu Sundar met with an accident near Melmaruvathur when a tanker rammed into her vehicle. She escaped unhurt. Police investigation is underway. pic.twitter.com/MQ6LyEX1v0