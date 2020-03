టాలీవుడ్‌ హీరో, నాచురల్‌ స్టార్‌ నాని ఇవాళ్టితో 36వ పడిలోకి ప్రవేశించాడు. నానికి సినీ పరిశ్రమ నుంచి, అభిమానుల నుంచి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తన సహజ నటనతో ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేయాలని వారు ఆకాంక్షించారు. ఫిబ్రవరి 24,1984 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్‌లో జన్మించిన నాని.. సినీ ఇండస్ట్రీలో అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. శ్రీనువైట్ల, బాపు దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశారు. అంతకు ముందు ఆర్జేగా కూడా పనిచేశారు.



నాని నటించిన హిట్‌ చిత్రాలు: అష్టాచమ్మా, రైడ్‌, భీమిలి కబడ్డీ జట్టు, అలా మొదలైంది, పిల్ల జమీందార్‌, ఈగ, ఎవడే సుబ్రమణ్యం, భలేభలే మగడివోయ్‌, జెంటిల్‌ మెన్‌, నేను లోకల్‌, నిన్నుకోరి, ఎంసీఏ, జెర్సీ.

కాగా, నాని నిర్మాతగానూ తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆయన నిర్మాతగా తీసిన మొదటి సినిమా అ! విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. రెండో మూవీ.. హిట్‌. ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్‌సేన్‌ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. కాగా, నాని హీరోగా రూపొందుతున్న తదుపరి సినిమా.. వి.

What do you do with all the pictures you have taken with Natural Star ???? @NameisNani when you have met him?



Tweet them today with the hashtag #HBDNani



Wishing Our Hero a wonderful birthday | @NiharikaEnt #VenkatBoyanapalli | pic.twitter.com/k2wJGojRiq — BARaju (@baraju_SuperHit) February 23, 2020







Happy birthay to the person who always inspires me and from whom i learnt a lot and will keep learning .Missing those shoot days with you @NameisNani sir .This pic is when we went to a mall in #Noida during #Gangleader shoot.Have a blockbuster year ahead sir.#HBDNani pic.twitter.com/MW9vLwAHQk — Kartikeya Gummakonda (@ActorKartikeya) February 23, 2020