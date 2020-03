టాలీవుడ్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న భారీ బ‌డ్జెట్ చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్. ఎన్టీఆర్, రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంపై అభిమానుల‌లో భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. గ‌త కొంత కాలంగా ఈ సినిమా నుండి ఏదైన అప్‌డేట్ వ‌స్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్న అభిమానుల‌కి చిత్ర బృందం స‌డెన్ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఉగాది పండుగ‌ని పుర‌స్క‌రించుకొని చిత్ర టైటిల్ లోగోతో పాటు మోష‌న్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించింది.



క‌రోనా వైర‌స్ కార‌ణంగా షూటింగ్స్ అన్నీ స్తంభించ‌డంతో ఈ రోజు ఏ సినిమాల‌కి సంబంధించి స్పెష‌ల్ అనౌన్స్‌మెంట్స్ ఉండ‌వ‌ని అనుకున్నారు. ఇక ఎన్నో పండుగ‌ల‌ని మిస్ చేసిన ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్ర బృందం ఇలాంటి స‌మ‌యంలో స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇవ్వ‌డం అత్యాశే అని అభిమానులు భావించారు. కాని అంద‌రిని స‌ర్‌ప్రైజ్ చేస్తూ బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్ చేసింది. పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కుతోన్న ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా మోషన్ పోస్టర్‌ను అన్ని భాషల్లోనూ లాంచ్ చేస్తున్నారు. తెలుగు పోస్టర్‌ను డీవీవీ మూవీస్ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో విడుదల చేస్తుండగా.. తమిళ్ పోస్టర్‌ను ఎన్టీఆర్ అఫీషియల్, హిందీ పోస్టర్‌ను అజయ్ దేవగణ్, కన్నడ పోస్టర్‌ను వారాహి, మలయాళ పోస్టర్‌ను రామ్ చరణ్ యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.



The wait is over!@RRRMovie Title Logo with Motion Poster at 12 PM today!



2 hours to #RRRMotionPoster... @ssrajamouli @tarak9999 #RamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @OliviaMorris891 @dvvmovies pic.twitter.com/I7rtiEo1PC