ఫిలింఫేర్ ఓటీటీ అవార్డ్స్.. పాతాళ్ లోక్‌ , ది ఫ్యామిలీ మెన్ పంట పండింది

ఈ ఏడాది ఫిలిం ఫేర్.. ఓటీటీ అవార్డుల మొద‌టి ఎడిష‌న్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసింది. ప్రేక్ష‌కుల‌ని ఎక్కువ‌గా అల‌రించిన వెబ్ సిరీస్‌ల‌ని లెక్క‌లోకి తీసుకొని అవార్డుల జాబితా విడుద‌ల చేసింది. ఇందులో పాతాళ్ లోక్‌ , ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ చిత్రాలు ఐదు అవార్డులు గెలుచుకున్నాయి. ఇవి రెండు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుద‌లై అల‌రించాయి. ఇక ప్రైమ్ వీడియోలో విడుద‌లైన మ‌రో వెబ్ సిరీస్ పంచాయ‌తీ నాలుగు అవార్డులు ఎగ‌రేసుకు‌పోయింది.



ఇక పాతాళ్ లోక్‌‌లో ఉత్తమ ప్ర‌తిభ క‌న‌బ‌రిచిన జైదీప్ అహ్ల‌వత్ డ్రామా సిరీస్ ( మేల్‌) ట్రోఫీ ద‌క్కించుకోగా, ఆర్య‌తో డిజిట‌ల్ ఆరంగేట్రం చేసిన సుస్మితా సేన్ డ్రామా సిరీస్ (ఫిమేల్) అవార్డులో ఉత్తమ నటి అవార్డు గెలుచుకుంది . ఆగష్టు 01, 2019 మరియు జూలై 31, 2020 మధ్య విడుదలైన సిరీస్ ల‌ని ఈ అవార్డుల కోసం పరిగణించబడ్డాయి. నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ, మనోజ్ బాజ్‌పేయి, మౌని రాయ్, జైదీప్ అహ్లవత్, జెన్నిఫర్ వింగెట్, రాజ్‌కుమ్మర్ రావు, త్రిప్తి డిమ్రీ, టిస్కా చోప్రా, అమృతా ఖాన్విల్కర్ మరియు అలయ ఫర్నిచర్‌వాల్లా, ఫిలింఫేర్ 2020 లో భాగంగా శనివారం జరిగిన రెడ్‌ కార్పెట్‌పై సంద‌డి చేశారు.







కంప్లీట్ అవార్డ్ లిస్ట్ ప‌రిశీలిస్తే

Best Series - Paatal Lok







Best Director, Series - Avinash Arun and Prosit Roy for Paatal Lok





Best Actor in a Drama Series (Male) - Jaideep Ahlawat, Paatal Lok





Best Actor in a Drama Series (Female) - Sushmita Sen, Aarya





Best Actor in a Comedy Series (Male) - Jitendra Kumar, Panchayat





Best Actor in a Comedy Series (Female) - Mithila Palkar, Little Things Season 3





Best Actress in a Comedy Series (Critics) - Sumukhi Suresh, Pushpavali Season 2





Best Director (Critics) - Krishna DK and Raj Nidimoru, The Family Man





Best Actress in a Drama Series (Critics) - Priyamani, The Family Man





Best Actor in a Drama Series (Critics) - Manoj Bajpayee, The Family Man





Best Series (Critics) - The Family Man





Best Actor in a Supporting Role in a Drama Series (Male) - Amit Sadh, Breathe: Into The Shadows





Best Actor in a Supporting Role in a Drama Series (Female) - Divya Dutta, Special OPS





Best Actor in a Supporting Role in a Comedy Series (Male) - Raghubir Yadav, Panchayat