ఎన్టీఆర్, రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కిస్తున్న చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్. భారీ బ‌డ్జెట్ చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇటీవ‌ల మోష‌న్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌లైంది. ఇది సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు పెంచింది. ఇక ఈ రోజు చ‌ర‌ణ్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ఉద‌యం 10గం.ల‌కి స‌ర్‌ప్రైజ్ వీడియో విడుద‌ల చేస్తాన‌ని ఎన్టీఆర్ పేర్కొన్నాడు. కాని అనివార్య కార‌ణాల వ‌ల‌న వాయిదా ప‌డింది.



కొద్ది సేప‌టి క్రితం రామ‌రాజు కోసం భీమ్ ఇవ్వ‌నున్న గిఫ్ట్ సాయంత్రం 4గం.ల‌కి రానుంద‌ని మేక‌ర్స్ తెలియ‌జేశారు. ఈ స‌ర్‌ప్రైజ్ కోసం చ‌ర‌ణ్‌, చిరంజీవితో పాటు అభిమానులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ కొమురం భీంగా క‌నిపించ‌నుండ‌గా, రామ్ చ‌ర‌ణ్ .. అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్ర‌లో అల‌రించ‌నున్నాడు. జ‌న‌వ‌రి 8,2021న చిత్రం విడుద‌ల కానుంది.



Yes bro @AlwaysRamCharan ???? . Just checked with Jakkana @ssrajamouli . He's saying 4pm for sure ????????‍♂️ https://t.co/3hk0PLedOw