నాని, లావణ్య త్రిపాఠి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో మారుతి తెర‌కెక్కించిన చిత్రం భ‌లే భ‌లే మ‌గాడివోయ్. 2015 సెప్టెంబ‌ర్ 4న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం నేటితో ఐదేళ్ళు పూర్తి చేసుకుంది. గీతా ఆర్ట్స్2, యు.వీ.క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో మురళి శర్మ, అజయ్, నరేష్, సితార,వెన్నెల కిషోర్ ఈ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా "లక్కీ" అనే మతిమరుపు ఉన్న వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతడు తన మతిమరుపుని కప్పిపుచుకోవటానికి చేసే పనులు, తను ప్రేమించే అమ్మాయిని చివరికి ఎలా సాధించుకుండానే నేప‌థ్యంలో మూవీని రూపొందించారు

బాక్సాఫీస్ దగ్గ‌ర భారీ వ‌సూళ్ళు రాబ‌ట్టిన ఈ చిత్రం ఐదేళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సంద‌ర్బంగా ద‌ర్శ‌కుడు మారుతి ఎమోష‌న‌ల్ ట్వీట్ చేశారు. నా కేరీర్‌లో ఈ చిత్రం ప్ర‌త్యేక జ్ఞాప‌కంగా మిగిలిపోతుంది. ఇంత‌టి చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ‌మైన విజ‌యం అందించిన ప్రేక్ష‌కులకు ధ‌న్య‌వాదాలు. నాకు ఇప్ప‌టికి గుర్తుంది. టైటిల్స్‌లో నేచుర‌ల్ స్టార్ అని వేస్తున్న‌ప్పుడు నాని ప్ర‌తిఘ‌టించారు. కాని ఇప్పుడు అంద‌రు అంగీకరిస్తారు. ఈ చిత్రం టీవీలో ఎక్కువ సార్లు ప్ర‌సారమైన చిత్రంగా కూడా రికార్డ్ సాధించింది. ల‌వ్‌లీ టీంతో క‌లిసి ప‌ని చేయ‌డం ఎంతో ఆనందంగా అనిపించింది అని మారుతి త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు

