చెన్నై : కోలివుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ దళపతి తెలుగు ప్రేక్షకులకూ సుపరిచితమే. ఆయన నటించిన పలు సినిమాలు తెలుగులోను విడుదలై ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. ఆయనకు టాలివుడ్‌లో కూడా ఫ్యాన్స్‌ ఉన్నారు. సోమవారం (జూన్‌22) ఆయన పుట్టినరోజు. పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి తన యాక్టింగ్‌తో అశేష అభిమాన గణాన్ని సంపాదించిన విజయ్‌కు నేటితో 45 ఏండ్లు నిండాయి. బాలివుడ్‌లో విజయవంతమైన త్రీ ఇడియట్స్‌ను క్రీయేటీవ్‌ డైరెక్టర్‌ శంకర్‌ విజయ్‌తో రీమేక్‌ చేసి బ్లాక్‌బస్టర్‌ కొట్టారు. మురుగదాస్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన తుపాకి సినిమా తెలుగులోను విడుదలై ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. ప్రస్తుతం విజయ్‌ లోకేష్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వంలో మాస్టర్‌ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మరో తమిళ నటుడు విజయ్‌సేతుపతి విలన్‌గా నటిస్తుండడం విశేషం. విజయ్‌ జన్మదినం సందర్భంగా చెన్నై సెలబ్రెటీలు అభిమానులే కాకుండా తెలుగు యాక్టర్స్‌, ఫ్యాన్స్‌ కూడా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. టాలివుడ్‌ నటీమణులు రకుల్‌ప్రీత్‌సింగ్‌, కాజల్‌ అగర్వాల్‌, రాశిఖన్నా తదితరులు ట్విట్టర్‌ వేదికగా విజయ్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Happy birthday #Thalapathy @actorvijay sir ☺️ Wish you be showered with the choicest of blessings, today and always.???? #HBDTHALAPATHYVijay

Happpy happpy bdayyy @actorvijay sir !! Wishing you the best of everything ???? may you keep shining and keep inspiring us all ???????? #HBDTHALAPATHYVijay