సంచ‌ల‌న ద‌ర్శ‌కుడు రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ ప‌వ‌ర్ స్టార్ పేరుతో సినిమా రూపొందించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇందులో పవన్‌తో పాటు ఇతర నాయకులు, దర్శకులు, నటులను పోలిన వారు న‌టించారు. ఈరోజు ఉద‌యం 11 గంట‌ల‌కి ఆర్జీవి వ‌ర‌ల్డ్ థియేట‌ర్‌లో చిత్రం విడుద‌ల కాగా, దీనిపై స్పంద‌న తెలియాల్సి ఉంది. అయితే గ‌త కొద్ది రోజులుగా చిత్రానికి సంబంధించిన వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తూ సినిమాపై హైప్ తెస్తున్న వ‌ర్మ నిన్న ప‌లు వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తూ సినిమా జూలై 25న విడుద‌ల కానున్న‌ట్టు పేర్కొన్నాడు.

అయితే ప‌వ‌న్‌,చిరంజీవి పోలిక‌ల‌తో ఉన్న ఇద్దరు వ్య‌క్తులు మాట్లాడుకుంటున్న వీడియోని వ‌ర్మ షేర్ చేయ‌గా, దానిని బండ్ల గ‌ణేష్ లైక్ చేశాడు. ఇది గ‌మ‌నించిన ప‌వ‌న్ అభిమాని `బండ్ల అన్నా.. ఈ వీడియోను ఎందుకు లైక్ చేసినవ్` అని అడిగాడు. దీనికి స్పందించిన బండ్ల.. `ఒట్టు.. ఏదో పొరపాటున జరిగింది. నేనెప్పుడూ ఇలా చేయను. నేను చేసిన దానికి క్ష‌మించండి అని బండ్ల బ‌దులిచ్చాడు.

Promise this is by mistake I never do like this What I am I know very sorry for my mistake https://t.co/lGvB63k4Ew