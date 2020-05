విశ్వ‌విఖ్యాత న‌ట సార్వ‌భౌమ నంద‌మూరి తార‌క‌రామారావు 97వ జ‌యంతి నేడు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న కుమారుడు బాల‌కృష్ణ‌తో పాటు నంద‌మూరి కుటుంబ స‌భ్యులు ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో నివాళులు అర్పించారు. జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్, క‌ళ్యాణ్ రామ్ ఇంటి వ‌ద్ద ఉండే త‌మ తాత‌కి శ్ర‌ద్ధాంజ‌లి ఘ‌టించారు. క‌రోనా స‌మ‌యంలో ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వ‌ద్ద‌కి వ‌స్తే పెద్ద ఎత్తున జనాలు అక్కడికి చేరుకుంటారు. దీంతో కరోనా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంద‌ని వారు ఈ కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకున్నారు.



ఎన్టీఆర్ జ‌యంతి ప్ర‌తి ఏడాది ఎంతో ఘ‌నంగా జ‌ర‌గ‌నుండ‌గా, ఈ సారి క‌రోనా ఎఫెక్ట్‌తో సాదాసీదాగా జ‌రుపుతున్నారు . న‌టుడిగా, రాజ‌కీయ నాయ‌కుడిగా ప్ర‌జ‌ల గుండెల‌లో చెర‌గ‌ని ముద్ర వేసుకున్న నంద‌మూరి తార‌క‌రామారావు తెలుగువాళ్ల సత్తాని జాతీయస్థాయిలో చాటారు. ప్ర‌తి ఇంటిలో దేవుడిగా కొలువు దీరిన ఎన్టీఆర్‌కి ఈ రోజు ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఘ‌న నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.



Nandamuri Balakrishna paid his respects to Legendary Nandamuri Taraka Rama Rao garu on his Birth Anniversary at NTR Ghat#NTR#LegendaryNTRJayanthi pic.twitter.com/UEHrRFZaYh