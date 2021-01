భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్ ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఓటు వేసినా, వేయకపోయినా అమెరికన్లందరికీ అధ్యక్షుడిగా ఉంటానని ఆయ‌న అన్నారు. జో బైడెన్‌తో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జాన్‌ రాబర్ట్స్‌ ప్రమాణం చేయించారు. బైడెన్‌కు ముందు కమలాహ్యారిస్‌ ప్రమాణం చేశారు. సుప్రీంకోర్టులో తొలి లాటిన్‌ సభ్యురాలైన జస్టిస్‌ సోనియా సోటోమేయర్‌ ఆమెతో ప్రమాణం చేయించారు.



అమెరికా తొలి మహిళా, తొలి నల్లజాతి, తొలి ఇండియన్‌ అమెరికన్‌ ఉపాధ్యక్షురాలిగా కమలాహ్యారిస్‌ రికార్డు సృష్టించింది. ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి మాజీ దేశాధ్యక్షులు బరాక్‌ ఒబామా, జార్జి డబ్ల్యూబుష్‌, బిల్‌ క్లింటన్‌ హాజరయ్యారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు, కాంగ్రెస్‌ సభ్యులు సహా మొత్తం 1000 మంది కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణం చేసిన బైడెన్‌తో పాటు ఉపాధ్య‌క్షురాలిగా ఎన్నికైన క‌మలా హ్యారిస్‌కు బాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీలు త‌మ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. ప్రియాంక చోప్రా, సుస్మితా సేన్, దియా మీర్జా, స్వ‌ర భాస్క‌ర్ త‌దిత‌రులు త‌మ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా క‌మ‌లా హ్యారిస్‌పై ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లు కురిపించారు. మీరు ఎంతో మందికి ఆద‌ర్శంగా నిల‌వాల‌ని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

You are amazing. You inspire women and girls all over the world. All the best ???????? https://t.co/bIfFrBFe30

“When day comes, we step out of the shade aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light. If only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.” - Amanda Gorman #ANewDayInAmerica #Inauguration2021 #ParisAgreement pic.twitter.com/pUmFx3iVW4