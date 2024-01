Ayalaan Movie | ఓటీటీలోకి రానున్న ‘అయలాన్‌’.. ఎప్పుడంటే.?

January 29, 2024 / 03:35 PM IST

కోలీవుడ్ న‌టుడు శివ కార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ మూవీ ‘అయలాన్‌’ (Ayalaan). ఈ సినిమాకు రవికుమార్‌ దర్శకత్వం వహించ‌గా.. రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ (Rakul Preet Singh) హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. త‌మిళంలో సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ అనౌన్స్‌మెంట్ ఇచ్చింది.

ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ స‌న్ నెక్స్ట్‌ వేదికగా ‘అయలాన్‌’ (Ayalaan) త్వరలో స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ఈవిషయాన్ని తెలియజేస్తూ స‌న్ నెక్స్ట్ సోష‌ల్ మీడియా వేదికగా పోస్టు చేసింది. అయితే ఏ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ తీసుకువ‌స్తున్న‌ది మాత్రం మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించ‌లేదు. మ‌రోవైపు ఈ సినిమా తెలుగు వెర్ష‌న్‌ను జ‌న‌వ‌రి 26న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ మొద‌ట ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. కానీ అనుకోని కారణాల వల్ల ఈ సినిమా రిలీజ్‌ వాయిదా పడింది. అయితే ఓటీటీలో ఈ సినిమా వ‌స్తుండటంతో తెలుగు వెర్ష‌న్‌పై ఎఫెక్ట్ ప‌డే అవకాశం ఉంది.

Be ready for an exciting visit from space 👽#Ayalaan is all set to land worldwide exclusively on #SunNXT 👽 Wait for the updates @Siva_Kartikeyan @Rakulpreet @Ravikumar_Dir @arrahman#SivaKarthikeyan #ARRahman #SunNXTExclusiveAyalaan pic.twitter.com/RVl89rU0xb

— SUN NXT (@sunnxt) January 29, 2024