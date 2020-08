క‌రోనా సంక్షోభంలో వ‌రుస సినిమాలు చేస్తూ మిగ‌తా ద‌ర్శ‌కుల‌కి స‌వాల్ విసురుతున్న రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ కొద్ది రోజుల క్రితం ప్ర‌ముఖ జ‌ర్న‌లిస్ట్‌పై సినిమా చేయ‌నున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అదే రోజు ఈ సినిమాకు ‘అర్నాబ్ - ది న్యూస్ ప్రాస్టిట్యూట్’ అని టైటిల్ క‌న్‌ఫాం చేసిన‌ట్టు కూడా పేర్కొన్నాడు. బుధ‌వారం రాత్రి చిత్ర ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు మోష‌న్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశాడు. వీడియోలో ఎదుటి వారిపై గ‌ట్టిగా అరుస్తున్న‌ట్టు మాట‌లు వినిపిస్తున్నాయి.



అర్నాబ్ గోస్వామి ఇటీవ‌ల సుశాంత్ మ‌ర‌ణం విష‌యంలో ప‌లు డిబేట్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. బాలీవుడ్‌ని ఏకి పారేస్తూ చెడామ‌డా తిట్టేస్తున్నాడు. బాలీవుడ్‌ని డ‌ర్టీ అని సంబోదిస్తూ.. అండ‌ర్ వ‌ర‌ల్డ్‌తో బాలీవుడ్‌కి సంబంధాలు ఉన్నాయ‌ని అన్నారు. అంతేకాదు దివ్య భారతి మృతి మొదలుకొని జియా ఖాన్, శ్రీదేవి, ఇప్పుడు సుశాంత్ మ‌ర‌ణం వ‌ర‌కు అంతా మిస్ట‌రీగానే ఉంది. దీనికి బాలీవుడ్ స‌మాధానం చెప్పాల్సి ఉదంటూ అర్నాబ్ ప‌లు వ్యాఖ్య‌లు చేయ‌గా, దీనిపై వ‌ర్మ వ‌రుస ట్వీట్ల‌తో త‌న‌దైన శైలిలో బ‌దులిస్తూ సినిమా చేయ‌బోతున్నాడు. అర్నాబ్‌ని వేశ్య‌తో పోలుస్తూ ప‌లు సంచ‌ల‌న కామెంట్స్ కూడా చేశాడు. వేశ్య ఇత‌రుల కోసం త‌న బ‌ట్ట‌లు తీస్తుంది, కాని ఇత‌ను త‌న‌ని తాను ఆనందం పొందేందుకు ఇత‌రుల దుస్తులు తీస్తాడంటూ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు



The difference is a normal prostitute takes off her own clothes to entertain others. whereas,he takes off others clothes to entertain himself



