తండ్రి కాబోతున్న విరాట్ కోహ్లీ..!

2017లో ఇటలీ వేదిక‌గా విరాట్‌ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మలు మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్క‌టైన సంగ‌తి తెలిసిందే. పెళ్లికి ముందు నుంచే పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగిపోయిన విరుష్క జంట.. పెళ్లి తర్వాత కూడా ఆ లవ్ జర్నీని కొనసాగిస్తూ కొత్త జంటలకు స్పూర్తిగా నిలిచారు. అయితే ఈ జంట కొద్ది సేప‌టి క్రితం త‌మ అభిమానుల‌కి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.



కోహ్లీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో భార్యతో కలిసి దిగిన ఫోటోని షేర్ చేస్తూ.. ఇప్పుడు మేం ముగ్గురు కాబోతున్నాం. 2021లో పండంటి బిడ్డ మా ఇంట్లో అడుగుపెట్ట‌నున్నారు అని ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలిపాడు. కోహ్లీ షేర్ చేసిన ఫోటోలో అనుష్క బేబి బంప్‌తో క‌నిపిస్తుంది. ఇక‌ ఈ విష‌యం ప్ర‌క‌టించిన వెంట‌నే అభిమానులు, సెల‌బ్రిటీలు ఈ దంప‌తుల‌కి శుభాకాంక్ష‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు. రాబోయే కాలానికి కాబోయే క్రికెట‌ర్ రాబోతున్నాడ‌ని కొంద‌రు కామెంట్ చేస్తుంటే, మ‌రి కొందరు అంద‌మైన అమ్మాయి వెండితెర‌పై అల‌రించ‌బోనుంద‌ని రాసుకొస్తున్నారు.



అనుష్క శ‌ర్మ 2008లో వచ్చిన రబ్‌ నే బనా దీ జోడీ చిత్రంతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది . ఆ తర్వాత స్టార్‌ హీరోలతో న‌టిస్తూ కోట్లలో ఫాలోవర్లను ఖాతాలో వేసుకుంది. స్టార్‌ హీరోయిన్‌ల జాబితాలో ఉన్న ఈ భామ నిర్మాణ రంగంలోకి కూడా ప్రవేశించింది. బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్లలో అనుష్క శర్మ టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంది. కొంత కాలంగా సినిమాల‌కి దూరంగా ఉంటూ వ‌స్తున్న ఈ అమ్మ‌డు తన సోదరుడు కర్నేష్‌ శర్మతో కలిసి సినిమాలు నిర్మించే పనిలో ఉంది. అనుష్క ఇప్పటికే ఐదు చిత్రాలతోపాటు కొన్ని వెబ్‌సిరీస్‌లు కూడా నిర్మించగా..మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాయి. డార్క్‌, హార్రర్‌ సినిమాలపై ప్ర‌స్తుతం ఫోకస్‌ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక విరాట్ ఐపీఎల్ కోసం యూఏఈ చేరుకొని ఓ హోటల్‌లో స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూ క‌స‌ర‌త్తులు చేస్తున్నాడు.



And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️???? pic.twitter.com/0BDSogBM1n