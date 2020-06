బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనుష్క శ‌ర్మ నిర్మాణరంగంలోకి అడుగుపెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ హీరోయిన్ నిర్మిస్తున్న కొత్త ప్రాజెక్టు బుల్‌బుల్. భూతం లాంటి ఓ మ‌హిళ ఉంది. ఆమె చెట్ల‌పై నివ‌సిస్తుంది. రాణి వ‌స్తుందా అని..‌ఆ భూతం ర‌క్త‌‌దాహంతో ఎదురుచూస్తుంది అంటూ సాగే ఫస్ట్ లుక్ వీడియో స‌స్పెన్స్ గా ఉంది.

పొడ‌వాటి వెంట్రుక‌ల‌తో ఉన్న ఓ అమ్మాయి చెట్ల‌పై నుంచి న‌డుచుకుంటూ ఎరుపు వ‌ర్ణంలో మెరుస్తున్న చంద్రునికి ద‌గ్గ‌ర‌గా వెళ్తున్న‌ట్లుగా క‌నిపిస్తున్న దృశ్యాలు ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి. సూప‌ర్ న్యాచుర‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ క‌థాంశంతో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అనుష్క తన సోద‌రుడు క‌ర్ణేశ్ తో క‌లిసి నిర్మిస్తుంది. జూన్ 24న నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో విడుద‌ల కానుంది.

