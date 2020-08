హిందువులు ఎన్నో దశాబ్దాలుగా వేచిన అపూర్వఘట్టం నేడు ఆవిష్కృతం అవుతుంది. శ్రీరామచంద్రుడు పుట్టిపెరిగిన చారిత్రక, పురాణ పుణ్యభూమి దివ్యకాంతులతో వెలుగులీనుతున్నది. అయోధ్యలో శ్రీరాముడి దివ్యాలయానికి మ‌రి కొద్ది క్ష‌ణాల‌లో భూమిపూజ జరగ‌నుంది. ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ వెండి ఇటుకతో పునాది రాయి వేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 44 నిమిషాల 8 సెకన్ల నుంచి 12 గంటల 44 నిమిషాల 40 సెకన్లదాకా.. అంటే 32 సెకన్లలోపు ఈ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది.



వచ్చే మూడున్న‌ర‌ ఏండ్లలో ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి చేయ‌నున్నారు. ఉత్స‌వంగా జ‌రుగుతున్న భూమి పూజ‌పై ప్రపంచం మొత్తం దృష్టి సారించింది. సామాన్య‌లు, సెల‌బ్రిటీలు కూడా ఇదొక అద్భుత క్ష‌ణం అని కొనియాడుతున్నారు. క‌లెక్ష‌న్ కింగ్ మోహ‌న్ బాబు..అయోధ్య రాముడు ఆనందించేలా, భారతదేశం గర్వించేలా, ప్రపంచ చరిత్ర చెప్పుకునేలా, ఎదురులేని తిరుగులేని మొక్కవోని సాహసంతో, పుణ్యకారం తలపెట్టిన పుణ్యాత్ములందరికీ, శ‌తథా సహస్రథా..వందనం అభివందనం అని ట్వీట్ చేశారు.



ఇక రాఘ‌వేంద్ర‌రరావు శ్రీరామదాసు చిత్రంలోని రాముడు ఆగ‌మ‌నంకి సంబంధించిన వీడియో షేర్ చేస్తూ..భారతీయులందరి బంగారు కల నెరవేరుతున్న రోజు... శ్రీరామదాసు దర్శకుడిగా నా జన్మ ధన్యం. జై శ్రీరామ్... రామరాజ్యం వచ్చేస్తోంది అని ట్వీట్ చేశారు. ఇక బాలీవుడ్ న‌టుడు అనుప‌మ్ ఖేర్.. మీకు , మీ కుటుం స‌భ్యుల‌కి రామజ‌న్మ భూమి పూజ శుభాకాంక్ష‌లు అని తెలిపారు. ఇక కంగ‌నా ర‌నౌత్ కూడా రామ మందిరం భూమి పూజ‌కి సంబంధించి సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తూ.. జై శ్రీరామ్ అని తెలిపింది.

