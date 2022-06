June 7, 2022 / 02:49 PM IST

Ante Sundaraniki Pre-Release Event | టాలీవుడ్ మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీస్‌లో ‘అంటే సుంద‌రానికీ’ ఒక‌టి. నాని, న‌జ్రియా హీరో హీరోయిన్లుగా న‌టించిన ఈ చిత్రానికి వివేక్ ఆత్రేయా ద‌ర్శ‌కత్వం వ‌హించాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలను న‌మోదు చేశాయి. అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 10న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం తీరిక లేకుండా ప్ర‌మోష‌న్ల‌ను జ‌రుపుతుంది. ప్ర‌మోష‌న్ల‌లో భాగంగా మేక‌ర్స్ ప‌లు ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాల‌ను వెల్ల‌డిస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌లో క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మేక‌ర్స్ బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తేదీని క‌న్పార్మ్ చేశారు. అంటేసుంద‌రానికీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను హైద‌రాబాద్‌లోని శిల్ప‌క‌ళా వేదికలో బుధ‌వారం సాయంత్రం 6నుంచి ఈవెంట్ జ‌రుగనున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ చిత్రంలో నాని బ్ర‌హ్మ‌ణుడి పాత్ర‌లో న‌టించ‌గా, న‌జ్రియా క్రిస్టియ‌న్ అమ్మాయిగా న‌టించింది. మైత్రీ సంస్థ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి వివేక్ సాగ‌ర్ సంగీతం అందించాడు. ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు త‌మిళం, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో ఏక‌కాలంలో విడుద‌ల కానుంది.

