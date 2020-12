రేణూదేశాయ్ నుండి విడిపోయిన త‌ర్వాత ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ర‌ష్య‌న్ న‌టి అన్నా లెజినోవాని వివాహం చేసుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. వీరికి ఓ పాప, బాబు ఉన్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం అన్నా త‌న పిల్ల‌ల‌ని తీసుకొని పుట్టింటికి వెళ్లింది. క్రిస్మ‌స్‌కు ముందు ర‌ష్యాకు వెళ్లి అక్క‌డ నెల రోజుల పాటు ఉండి పండుగ పూర్తైన త‌ర్వాత ఇండియాకి వ‌స్తుంటుంది అన్నా. కాని ఈ సారి పండుగ‌కు ముందే హైద‌రాబాద్‌లో అడుగుపెట్ట‌డం అంద‌రికి ఆశ్చ‌ర్యాన్ని క‌లిగిస్తుంది.



హైద‌రాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్‌లో అన్నా లెజినోవాని చూసి అంతా షాక‌య్యారు. షార్ట్ హెయిర్ క‌ట్‌తో చాలా లావుగా కనిపించే స‌రికి ఈమె ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ భార్య‌నా లేదా అనే అనుమానం క‌లిగింది. అన్నా లెజినోవా విదేశాల‌లో ఉన్న కార‌ణంగానే ప‌వ‌న్ నిహారిక పెళ్ళికి అకీరా, ఆద్య‌తో క‌లిసి హాజ‌ర‌య్యాడు



A rare glimpse of #PawanKalyan's wife #AnnaLezhneva and kids at #Hyderabad airport #Tollywood #AirportLook #VakeelSaab #TollywoodActor https://t.co/PtSrxsk5rO