కరోనా టెస్ట్ చేయించుకున్న సుమ.. ఇదిగో వీడియో ప్రూఫ్..

తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కరోనా కేసులు ఇప్పుడు కొత్త కాదు. ఎప్పట్నుంచో వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎస్పీ బాలసుబ్రమణ్యం లాంటి లెజెండ్‌ను కూడా మనకు కాకుండా తీసుకెళ్లిపోయింది ఈ మహమ్మారి. అయితే చాలా మంది కరోనా బారిన పడిన తర్వాత కూడా కోలుకున్నారు. తమన్నా, బండ్ల గణేష్, రాజమౌళి కుటుంబం.. ఇలా చాలా మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏకంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవికి కరోనా వచ్చింది. ఆచార్య షూటింగ్ కోసం టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఆయనకు కూడా కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు యాంకర్ సుమ కూడా కరోనా టెస్ట్ చేయించుకుంది. అయితే కావాలని కాదు.. అక్కడ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. విషయం ఏంటంటే ఈమె బిగ్ బాస్ షోకు వచ్చింది.. అక్కడ కాసేపు ఉండి ఫుల్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ ఇచ్చింది సుమ.



అయితే రూల్స్ ప్రకారం బిగ్ బాస్ షోకు ఎవరొచ్చినా కూడా ముందు కరోనా టెస్ట్ చేయించుకుని నెగిటివ్ రిపోర్ట్ తెచ్చుకోవాలి. లేదంటే నో ఎంట్రీ అంతే. అందుకే సుమ కూడా చేయించుకుంది. ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియాలో వీడియో పోస్ట్ చేసింది సుమ. నేను బిగ్ బాస్‌కు వెళ్లిన తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు.. కానీ వెళ్లకముందు ఏం జరిగిందో మీరే చూడండి అంటూ పోస్ట్ చేసింది. అందులో కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ కూడా కామెడీ చేసింది సుమ. రిజల్ట్ ఎంత సేపు పడుతుంది అంటే 10 నిమిషాలు పడుతుందంటే అప్పుడు కూడా కామెడీ చేసంది సుమ. ఇదిలా ఉంటే టెస్ట్ చేయించుకుని నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత బిగ్ బాస్ హౌజ్ లోకి వచ్చింది సుమ.

కానీ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈమెకు కరోనా కంగారు పట్టుకుంది. దానికి కారణం నాగార్జున.. రెండు రోజుల కింద చిరంజీవిని కలిశాడు . తాజాగా చిరంజీవికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది. దాంతో నాగార్జునకు కూడా అటాక్ అయ్యుంటుందేమో అని అంతా కంగారు పడుతున్నారు. ఎందుకంటే చిరును కలిసినపుడు నాగార్జునకు మాస్కులు కూడా లేవు. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ షూటింగ్ కు వచ్చాడు నాగార్జున. అక్కడే సుమ కూడా ఈయన్ని కలిసింది. దాంతో ఇప్పుడు సుమతో పాటు చాలా మందికి ఈ కరోనా టెన్షన్ పట్టుకుంది. మరి చూడాలిక.. ఇప్పుడేం జరుగుతుందో..?

And you’ll know what happened after I went to @bb so now see what happened before... pic.twitter.com/iCbcY1p2CQ