బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ ఆయ‌న త‌న‌యుడు అభిషేక్ బ‌చ్చ‌న్ క‌రోనా బారిన ప‌డ్డ సంగ‌తి తెలిసిందే . ప్ర‌స్తుతం వీరిరివురు నానావ‌తి ఆసుప‌త్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. అమితాబ్ ఆరోగ్యం నిల‌క‌డ‌గానే ఉంద‌ని, ఆయ‌న చికిత్స‌కి స్పందిస్తున్నార‌ని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. అమితాబ్‌కి క‌రోనా అని తెలిసిన వెంట‌నే ఆయ‌న‌తో కాంటాక్ట్ అయిన వారంద‌రికి క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లు జ‌రుపుతున్నారు. అలానే బిగ్ బీ నివ‌సించే జ‌ల్సా ఇంటిని మొత్తం శానిటైజ్ చేస్తున్నారు.



75 ఏళ్ళ అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ కాలేయం, ఉద‌ర సంబంధిత వ్యాధుల‌తో బాధ‌ప‌డుతుండ‌గా, ఆయ‌న‌కి నానావ‌తిలో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం అమితాబ్ ఆరోగ్యం నిల‌క‌డ‌గా ఉంద‌ని తెలుస్తుండ‌గా, ఆయ‌న నానావ‌తి ఆసుప‌త్రి చేస్తున్న సేవ‌ల‌కి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది.



ఇలాంటి ప‌రిస్థితుల‌లో ప్రాణాల‌కి తెగించిన పని చేస్తున్న‌ నానావ‌తి ఆసుప‌త్రి సిబ్బందికి బిగ్ బీ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. సంక్షోభంలో ఉన్న ఈ స‌మ‌యంలో తెల్ల కోటు వేసుకున్న వారు మ‌న‌కి దేవుని రూపంలో క‌నిపిస్తున్నారు. ప్రాణాల‌కి తెగించి మ‌న ప్రాణాల‌ని ర‌క్షిస్తున్నారు. భ‌యం ,నిరాశ ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఎవ‌రు భ‌య‌ప‌డ‌వ‌ద్దు . క‌రోనా బారి నుండి మేము త్వ‌ర‌గా బ‌య‌ట‌ప‌డ‌తాం. మాకు సేవ చేస్తున్న నానావ‌తి ఆసుప‌త్రి సిబ్బందికి ప్ర‌త్య‌క కృత‌జ్ఞ‌త‌లు అంటూ వీడియో ద్వారా తెలిపారు అమితాబ్.



AmitabhBachchan had thanked Nanavati Hospital in this video. His spirit & positivity and GRATITUDE towards Doctors & Health Workers reflects in the video. #AmitabhBachchan #AishwaryaRai #AbhishekBachchan #SundayMorning pic.twitter.com/Ky86wOdX56