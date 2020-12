బాలీవుడ్ సినీ దర్శకుడు, కొరియోగ్రాఫర్ రెమో డిసౌజా రెండు రోజుల క్రితం గుండెపోటుతో ముంబైలోని కోకిలా బెన్ హాస్పిటల్ లో చేరిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం ఆయ‌న వ‌య‌స్సు 46 సంవ‌త్స‌రాలు కాగా, ఆరోగ్యం నిల‌క‌డ‌గానే ఉన్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. కిక్, జీరో, బాజీరావ్ మస్తానీ, భజరంగీ భాయీజాన్, యే జవాని హై వంటి చిత్రాలకు పని చేసిన ఆయ‌న‌ డ్యాన్స్ ఇండియా డ్యాన్స్, డ్యాన్స్ ప్లస్, ఝలక్ దిక్లాజా వంటి డ్యాన్స్ రియాల్టీ షోలకు ఆయన జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.



ఫాల్తూ సినిమాతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేసి... రేస్-3, ఏబీసీడీ సిరీస్ లను తెర‌కెక్కించిన రెమో డిసౌజా గుండెపోటుకి గురి కావ‌డం అభిమానుల‌తో పాటు సెల‌బ్రిటీల‌ని ఆందోళ‌న‌కు గురి చేసింది. బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చ‌న్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా రెమో త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు. ఒక అభిమాని షేర్ చేసిన పాత వీడియో క్లిప్‌ను రీ ట్వీట్ చేసిన బిగ్ బీ..మీరు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని మేమంద‌రం ప్రార్ధిస్తున్నాం. మీ ప్రేమ‌కు నా ధ‌న్య‌వాదాలు అని రాసారు



.. get well Remo .. prayers !!???????????? and thank you for your wishes https://t.co/YpB5uS9zEe