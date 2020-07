క‌రోనాతో నానావ‌తి ఆసుప‌త్రిలో చేరిన అమితాబ్ ఇంటర్నెట్‌తోనే ఎక్కువ స‌మ‌యం గ‌డుపుతున్నారు. కోవిడ్ వార్డ్ అనుభ‌వాలు షేర్ చేస్తూనే, త‌న దృష్టికి వ‌చ్చిన కొంద‌రి టాలెంట్‌ని ప్ర‌శంసిస్తూ ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు. ఇటీవ‌ల కర్నాటక క్లాసికల్ సంగీతాన్ని, పాప్ మ్యూజిక్ ని మిక్స్ చేసి ఓ అమ్మాయి పాడిన అద్భుత‌మైన వీడియోని బిగ్ బీ షేర్ చేశారు. తాజాగా ఓ యువ‌కుడు మౌత్ ఆర్గాన్ ప్లే చేస్తున్న వీడియోని పోస్ట్ చేశారు.



గ‌తంలో నేను ఎప్ప‌డు విన‌ని విధంగా ఓ యువ‌కుడు మౌత్ ఆర్గాన్ అద్భుతంగా వాయిస్తున్నాడు. అద్భుత్ అద్భుత్ అద్భుత్ అంటూ యువకుడి టాలెంట్‌ని అంద‌రికి ప‌రిచ‌యం చేశారు. నెటిజ‌న్స్ కూడా పిల్లాడి టాలెంట్‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు. కాగా, అమితాబ్ తో పాటు ఆయ‌న త‌న‌యుడు ప్ర‌స్తుతం నానావ‌తి ఆసుప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అమితాబ్ కోడ‌లు ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్, మ‌న‌వ‌రాలికి నెగెటివ్ రావ‌డంతో సోమ‌వారం డిశ్జార్జ్ అయ్యారు.



T 3607 - On a mouth organ never ever heard anything like this before ! अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत !! pic.twitter.com/EGdtI1f5UA