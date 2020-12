క‌రోనాతో సినీ ప‌రిశ్రమ కుదేలైంది. ఏడు నెల‌ల పాటు షూటింగ్స్ అన్నీ బంద్ కాగా, థియేట‌ర్స్ అయితే ఇప్ప‌టికీ మూత‌ప‌డే ఉన్నాయి. కొన్ని నెల‌లుగా ఓటీటీ ద్వారానే వినోదాన్ని పొందుతున్న సినీ ల‌వ‌ర్స్ థియేట‌ర్‌లో ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా చూద్దామా అని ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్న క్ర‌మంలో ఏఎంబీ ఈ సంగ్ధితకు తెర దించింది.మహేష్ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తున్న మల్టీప్లెక్స్ గ్రూప్ డిసెంబ‌ర్ 4 నుండి థియేట‌ర్స్ తెర‌వ‌నున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించింది.



ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యాక్షన్ అంటూ ఓ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేస్తూ డిసెంబ‌ర్ 4 నుండి థియేట‌ర్స్‌లో షో సంద‌డి షురూ కానుంద‌ని చెప్పింది. 50 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో క‌రోనా జాగ్ర‌త్త‌లు పాటిస్తూ థియేట‌ర్స్ ర‌న్ చేయ‌నున్నారు. తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం థియేట‌ర్స్ తెర‌చుకునేందుకు అనుమ‌తులు ఇచ్చిన‌ప్ప‌టికీ యాజ‌మాన్యాలు మ‌ల్ల‌గుల్లాలు ప‌డుతున్న స‌మ‌యంలో ఏఎంబీ అందించిన వార్త సినీ ప్రేక్ష‌కులో జోష్ పెంచింద‌నే చెప్ప‌వ‌చ్చు.



TENET.....is here ???????????????? #AMBCinemas #Asian cant wait to watch it. pic.twitter.com/G08SuSEoQC