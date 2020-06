టాలీవుడ్ యువనటుడు అల్లు శిరీష్ సరికొత్త ఉద్య‌మానికి నాంది ప‌లికారు. గో లోక‌ల్ బీ వోక‌ల్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ తో శిరీష్ మొద‌లుపెట్టిన ఈ ఉద్య‌మం ప్ర‌స్తుతం ఆన్ లైన్ లో ట్రెండ్ అవుతుంది. ప్రతీ భారతీయుడు కుదిరినంత వరకు విదేశీ బ్రాండ్ల వాడకాన్ని తగ్గించాలని అల్లు శిరీష్ పిలుపునిచ్చారు. మన వద్ద ప్రత్యామ్నాయం లేకపోతేనే అది కూడా స్వ‌దేశీయేతర ఉత్పత్తి వాడాలి. అంతేగాని ప్ర‌తీ అవ‌స‌రానికి విదేశీ ఉత్పత్తులు వాడకూడదని శిరీష్ పిలుపునిచ్చారు.

అంతేకాదు తానే స్వ‌యంగా మార్కెట్ కి వెళ్లి ఏరికోరి భారతీయ బ్రాండ్లను వెతికి మరీ కొన్నారు. వీలైనంత వరకు అందరూ ఇలాగే చేయండి అంటూ తాను కొన్న భారతీయ ఉత్పత్తుల ఫొటోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అలానే చాలా మంది స్వ‌దేశి వస్తువుల‌ను ఉప‌యోగిస్తున్నా స‌రే బ‌య‌ట‌కి చెప్ప‌రు, ఇకపై అలా కాకుండా మ‌నం స్వ‌దేశి ఉత్ప‌త్తుల‌ను వాడుతున్నాము అని స‌గ‌ర్వంగా బ‌య‌ట‌కి వెల్ల‌డించాల‌ని శిరీష్ అన్నారు. శిరీష్ ప్ర‌స్తుతం త‌న త‌దుప‌రి సినిమాకి సంబంధించిన ప‌నుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్ర‌క‌టనతోపాటు కీల‌క విష‌యాలు అతిత్వ‌ర‌లో రాబోతున్నాయి.

Here are some products I purchased at the supermarket. All Indian brands. Many of us use local products but don't like to admit as we think that makes us look less cool. It's time to break that myth. Let's not just buy local but be vocal abt it. I urge you all to #GoLocalBeVocal pic.twitter.com/PqUo9dSftP