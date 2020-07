ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో 'మాస్టర్ జీస‌, 'మదర్ ఆఫ్ కొరియోగ్రఫీ' అని అంతా ప్రేమగా పిలిచే ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ సరోజ్ ఖాన్ గుండె పోటుతో శుక్రవారం క‌న్ను మూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె ఆత్మకు శాంతి కలగాలని పలువురు సినీ ప్రముఖులు సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. సరోజ్ ఖాన్ మృతికి సంతాపం ప్రక‌టిస్తూ..ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులకు టాలీవుడ్ నటుడు అల్లు అర్జున్ తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అలానే స‌రోజ్ ఖాన్ తో కలిసి డాడీ సినిమా కోసం పని చేసిన అనుభవాలను అల్లు అర్జున్ గుర్తు చేసుకున్నారు.



తన సినీ కెరీర్ కు తొలి కొరియోగ్రాఫర్ గా సరోజ్ ఖాన్ వంటి అనుభవశాలితో పని చేయడం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లుగా అల్లు అర్జున్ ట్వీట్ చేశారు. ఆమె మరణం ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి తీరని లోటన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరో గా నటించిన డాడీ సినిమాకు అప్పటి ఇండియన్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్ స‌రోజ్ ఖాన్ కొరియోగ్రాఫ‌ర్ గా పనిచేశారు. ఈ సినిమాతోనే స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ జ‌రిగింది.

ఈ సినిమాలో డాన్స‌ర్ గా అల్లు అర్జున్ వేసిన స్టైప్స్ మెగా అభిమానుల్ని విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అల్లు అర్జున్ వేసిన‌ ఈ డాన్స్ మూమెంట్స్ ను స్వయంగా స‌రోజ్ ఖాన్ కంపోజ్ చేయ‌డం విశేషం. చిరు న‌టించిన చూడాల‌ని ఉంది సినిమాకి కూడా స‌రోజ్ ఖాన్ కొరియోగ్రాఫ‌ర్ గా ప‌ని చేశారు.



Saroj Ji ! A Legendary choreographer no more . She was my 1st choreographer ever in the movie “ DADDY “ . I have always admired her incredible body of work . A precious & a irreplaceable jewel in Indian Cinema . pic.twitter.com/3eOjZ0UmIV