మెగా బ్రదర్‌ నాగాబాబు ముద్దుల కుమార్తె నిహారిక వివాహం అయిన కొద్ది రోజుల‌కే సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ మెగా కుటుంబంలో మ‌రో వివాహ వేడుక జ‌ర‌గ‌నుందంటూ శుభవార్త అందించారు. సోలో బ్రతుకే సో బెటర్‌ సినిమా ప్రమోషన్‌లో పాల్గొన్న సమ‌యంలో త‌న‌ పెళ్లి ప్ర‌స్తావ‌న రాగా, దీనిపై స్పందించిన సాయిధ‌ర‌మ్ .. ‘శిరీష్‌ నాకంటే పెద్దవాడు. వచ్చే ఏడాది తన పెళ్లి జరగవచ్చు. నేను పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఇంకా సమయం ఉంది. నాకు కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వాటిని పెళ్లికి ముందే పూర్తి చేయాలి’ అని తెలిపారు. ఈ వార్త బ‌య‌ట‌కు రాగానే మెగా అభిమానులు శిరీష్‌ని పెళ్లి ఎప్పుడు అంటూ వేధించ‌డం మొద‌లు పెట్టారు.



ఈ క్ర‌మంలో త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్పందించాడు శిరీష్‌.. హ‌హ‌హ‌... తేజూ ఏదో స‌ర‌దాగా చెప్పి ఉంటాడు. మీరు దానిని సీరియ‌స్‌గా తీసుకున్నారు. పెళ్ళి గురించి నా ఫ్యామిలీ న‌న్ను ఒత్తిడి చేయ‌డం లేదు. పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకున్న‌ప్పుడు త‌ప్ప‌క చెబుతాను అంటూ శిరీష్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.



Hahahaha. What!!! No. I'm sure Tej meant it as a joke and all you guys took it too seriously. My parents are chill abt me being single. Whenever I decide to get married I'll tell you all myself. https://t.co/xkhWpctwDH