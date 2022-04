April 22, 2022 / 04:35 PM IST

Allu Arjun praises KGF team | ప్ర‌స్తుతం ఎక్క‌డ చూసినా కే’జీఎఫ్‌-2′ హ‌వా న‌డుస్తుంది. నార్త్ నుంచి సౌత్ వ‌ర‌కు క‌లెక్ష‌న్ల‌లో రికార్డును సృష్టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది. ఇక హిందీలో ఈ చిత్రం కాసుల వ‌ర్షం కురిపిస్తుంది. ఇప్ప‌టివ‌రకు బాలీవుడ్‌లో 250కోట్ల‌కు పైగా సాధించి బాలీవుడ్ ఖాన్, క‌పూర్‌ల సినిమాల‌ను సైతం వెన‌క్కి నెట్టింది. ప్ర‌శాంత్ నీల్ టేకింగ్‌, విజ‌న్‌కు సినీప్ర‌ముఖులు సైతం జైజైలు కొడుతున్నారు. య‌ష్ న‌ట‌న‌కు ప్రేక్ష‌కులు బ్ర‌హ్మ‌ర‌థం ప‌డుతున్నారు. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన ప‌లువురు టాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీలు చిత్ర బృందాన్ని ప్ర‌శంస‌ల‌తో ముంచెత్తుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన అల్లుఅర్జున్ ట్విట్ట‌ర్లో చిత్ర బృందాన్ని ప్ర‌శంసించాడు.

‘కేజీఎఫ్‌-2 చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్ష‌లు. ఈ చిత్రంలో య‌ష్ స్వాగ్ ప‌ర్ఫామెన్స్, ఇంటెన్సిటీ అద్భుతంగా క‌నబ‌రిచాడు. సంజ‌య్‌ద‌త్, ర‌వీనా టాంట‌న్‌, శ్రీనిధీ శెట్టిల‌ న‌ట‌న ప్ర‌శంస‌నీయం. ర‌వి బ‌స్రూర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సంగీతం అవుట్ స్టాండింగ్. సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ భువ‌న గౌడ వీజువ‌ల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం కోసం ప‌నిచేసిన టెక్నీషియ‌న్స్ అంద‌రికీ గౌర‌వ మ‌ర్యాద‌లు తెలుపుకుంటున్నాను. ప్ర‌శాంత్ నీల్ విజ‌న్‌కు, క‌న్విక్ష‌న్‌కు ఫిదా అయ్యాను. సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించినందుకు, భార‌తీయ సినిమా ప‌తాకాన్ని ఎగుర‌వేస్తున్నందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేస్తున్నాను’ అంటూ బ‌న్నీ ట్విట్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం బ‌న్నీ ‘పుష్ప-2’ షూటింగ్‌కు సిద్ధ‌మవుతున్నాడు.

A spectacular show by @prashanth_neel garu. My respect to his vision and conviction. Thank you all for a cinematic experience & keeping the Indian cinema flag flying high. #KGF2

— Allu Arjun (@alluarjun) April 22, 2022