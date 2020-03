చప్పట్లతో బన్నీ ఫ్యామిలీ సంఘీభావం..

హైదరాబాద్ : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ పిలుపు మేరకు జనతా కర్ఫ్యూలో భాగంగా..కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో ఎంతో కృషి చేస్తోన్న వైద్య, పారిశుద్ధ్య, మీడియా సిబ్బందికి టాలీవుడ్ యాక్టర్ అల్లుఅర్జున్ సంఘీభావం తెలిపాడు. అల్లు అర్జున్ తన తండ్రి అల్లు అరవింద్ సహా ఇతర కుటుంబసభ్యులతో కలిసి చప్పట్లు కొట్టి...అత్యవసర విభాగాల్లో సేవలందిస్తోన్న సిబ్బందికి సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ వీడియో ఆన్ లైన్ లో చక్కర్లు కొడుతోంది.



Spl thanks to all the Doctors,Nurses,Police,Army and many more serving the society. Gratitude. #jantacurfew pic.twitter.com/XhLW9jJ5Pc