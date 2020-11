స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్ర‌స్తుతం సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో పుష్ప అనే చిత్రం చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని మారేడుమిల్లి అరణ్యంలో చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. గ‌త కొద్ది రోజులుగా ఈ చిత్ర షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న బ‌న్నీ త‌న కూతురు అర్హ బ‌ర్త్‌డేని లొకేష‌న్‌లో జ‌రిపించాడు. కూతురితో కేక్ క‌ట్ చేయించి సంబ‌రాలు జ‌రిపాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి.



ఇక అల్లు అర్జున్ త‌న కూతురి బ‌ర్త్‌డేకు గుర్రాన్ని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు. దానిపై స‌వారీ చేయించాడు కూడా. ఇదిలా ఉంటే మణిరత్నం 1990 క్లాసిక్ `అంజలి`లోని క్లాసిక్ సాంగ్ ‘అంజలి అంజలి’ సాంగ్ రీక్రియేట్ చేసి అర్హ బ‌ర్త్‌డే రోజు రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో క్యూట్ అర్హ త‌న ముఖ క‌వ‌ళిక‌ల‌ను అద్భుతంగా పల‌కించి అంద‌రిని ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచింది.



I would personally like to thank @mythriOfficial movie makers Ravi garu , Naveen garu , Cherry Garu and others for hosting a memorable party for us on the occasion of Arha’s birthday . Very sweet gesture . Thank you once again . pic.twitter.com/kQ4j1QUpB9