అల్లు అర్జున్, మంచు మ‌నోజ్‌, అనుష్క‌, మనోజ్ బాజ్‌పాయ్, శ‌ర‌ణ్య పొన్వ‌న్న‌న్‌,దీక్షా సేత్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో క్రిష్ తెర‌కెక్కించిన చిత్రం వేదం. జూన్ 4, 2010న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం నిన్న‌టితో ప‌దేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా చిత్ర బృందంలోని ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఆ నాటి జ్ఞాప‌కాలు పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్, మ‌నోజ్‌, అనుష్క, క్రిష్‌, కీర‌వాణి, శోభు యార్ల‌గ‌డ్డ‌, ప్రసాద్ దేవినేని వీడియో కాల్ ద్వారా మీట్ అయ్యి ఒక‌రిపై ఒక‌రికి ఉన్న ప్రేమ‌ని పంచుకున్నారు.



వీడియో కాల్ ద్వారా మాట్లాడిన విష‌యాన్ని అల్లు అర్జున్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేస్తూ.. ద‌శాబ్దం త‌ర్వాత వేదం టీమ్ వీడియో కాల్‌లో క‌లిసారు . ఇప్ప‌టికీ అదే ప్రేమ‌. సినిమాపై అప్ప‌టి అనుభ‌వాల‌ని పంచుకోవ‌డం ఆనందంగా ఉంది. ఆ నాటి అనుభ‌వాల‌పై గొప్ప ఫీలింగ్ ఉండ‌డం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు త‌మ అభిరుచితో సినిమాని అందంగా తీర్చిదిద్దారు. మ‌ర‌పురాని చిత్ర‌మైన వేదంకి ప‌ని చేసిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేస్తున్నాను అని బ‌న్నీ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



క్రిష్ చిత్రాన‌కి యం.యం.కీరవాణి సంగీతం సమకూర్చగా, ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ పతాకంపై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని నిర్మించారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌పై దిల్ రాజు విడుదల చేశారు. ఇది క్రిష్‌కు రెండో సినిమానే అయినా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు.



Interacting with Vedam Team After a Decade again . The love and warmth is still the same #DecadeofVedam pic.twitter.com/sFQqPvCxP6