స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ త‌న ఫ్యాన్స్‌కి పెద్ద స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. సొంత నిర్మాణ సంస్థ అయిన గీతా ఆర్ట్స్ సంస్థ‌తో క‌లిసి త‌న 21వ చిత్రాన్ని చేయ‌నుండ‌గా, ఈ చిత్రాన్ని కొర‌టాల శివ తెర‌కెక్కించ‌నున్నట్టు ప్ర‌క‌టించారు. ప‌లు భాష‌ల‌లో రూపొంద‌నున్న ఈ బిగ్గెస్ట్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ఫ్యాన్స్ అంచ‌నాలు మించేలా ఉంటుంద‌ని అంటున్నారు. 2022లో ఈ చిత్రం విడుద‌ల కానుంది. యువ సుధ ఆర్ట్స్‌, జీఏ2 పిక్చ‌ర్స్ ప‌తాకాల‌పై సుధాక‌ర్ మిక్కిలినేని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించ‌నున్నారు. శాండీ, స్వాతి, న‌ట్టి స‌హ నిర్మాత‌లుగా వ్య‌వ‌హరిస్తున్నారు

కాగా ప్రస్తుతం సుకుమార్ తో పుష్ప మూవీ చేస్తున్న బన్నీ.. దిల్ రాజు నిర్మాణంలో ఐకాన్ అనే మూవీ కూడా చేయ‌నున్నాడు. దర్శకుడు వేణు శ్రీరామ్ తెరకెక్కించనున్న ఈ మూవీ పోస్టర్ బన్నీ పుట్టినరోజు కానుకగా విడుదల చేశారు. కొరటాల‌తో సినిమా పూర్త‌య్యాక ఐకాన్ మూవీ మొద‌లు పెడ‌తారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.



Glad to announce my next with stylish star @alluarjun , produced by my dearest friend sudhakar mikkilineni @Yuvasudhaarts in association with @GA2Official pic.twitter.com/oKciwiSYgB

Very much elated to announce my next film #AA21 with Koratala Shiva garu . Been looking forward for this for quiet a while . My best wishes to Sudakar Garu for his 1st venture . Sandy , Swathi & Nutty this is my way of showing of my love for you guys . pic.twitter.com/uwOjtSAMJV