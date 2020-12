ఎన్టీఆర్, రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కిస్తున్న చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్. ఈ ఏడాది విడుద‌ల కావ‌ల‌సిన ఈ చిత్రం క‌రోనా వ‌ల‌న సమ్మ‌ర్‌లో విడుద‌ల‌య్యేందుకు సిద్ధ‌మవుతుంది. రీసెంట్‌గా నైట్ షూట్ పూర్తి చేసిన చిత్ర బృందం నేటినుండి మ‌హాబ‌లేశ్వ‌రంలో షూటింగ్ జ‌రుపుకోనుంది.చిత్రంలో సీత పాత్ర పోషిస్తున్న అలియా భ‌ట్ టీంతో క‌లిసింది. రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, అలియాపై జ‌క్క‌న్న కీలక స‌న్నివేశాలు చిత్రీక‌రించ‌నున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది.



హిందీ చిత్రసీమలో ప్రతిభావంతురాలైన కథానాయికల్లో ఒకరిగా అలియాభట్‌ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఏ పాత్రలోనైనా సహజమైన అభినయాన్ని కనబరుస్తుందనే పేరు తెచ్చుకుంది. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌' సినిమాలో ఆమె రామ్‌చరణ్‌ సరసన సీత పాత్రలో నటించబోతున్నది. తొలుత ఆమెపై ఓ పాటను చిత్రీకరించబోతున్నారు.చారిత్రక నేపథ్యంలో రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ న‌టుడు అజ‌య్ దేవ‌గ‌ణ్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.



Beautiful and talented actress #AliaBhatt joins #RRRMovie shoot from today. She plays the role of #Sita in the film.@ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies pic.twitter.com/ToHK3CeQRY