బాలీవుడ్ బ్యూటీ అలియా భ‌ట్ .. రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కిస్తున్న ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంతో తెలుగు తెర‌కి ప‌రిచ‌యం కానున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. చిత్రంలో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్ర పోషిస్తున్న చ‌ర‌ణ్‌కి జంట‌గా ఆమెని ఎంపిక చేశారు. పూణే షెడ్యూల్‌లో అలియా టీంతో జాయిన్ కానుంద‌ని మేక‌ర్స్ చెప్పుకొచ్చారు. కాని క‌రోనా కార‌ణంగా పూణే షెడ్యూల్ వాయిదా ప‌డుతూ వ‌స్తుంది. దీంతో అలియా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు టీంతో జాయిన్ కాలేదు.



బాలీవుడ్ బిజీ న‌టీమ‌ణుల‌లో అలియా భ‌ట్ ఒక‌రు. ఆమె చేతిలో ప్ర‌స్తుతం ప‌లు క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ప్ర‌తి ప్రాజెక్ట్‌కి ప‌క్కా ప్లానింగ్‌తో డేట్స్ ఇచ్చిన అలియా భ‌ట్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రానికి డేట్స్ అడ్జెస్ట్ చేయ‌డం క‌ష్టతరంగా మారింద‌ని ఇటీవ‌ల వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. క‌రోనా కార‌ణంగా వాయిదా ప‌డ్డ పూణే షెడ్యూల్ మే నెల నుండి జ‌ర‌గ‌నున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. ఆ స‌మ‌యంలో అలియా భ‌ట్ అందుబాటులో ఉండ‌క‌పోవ‌చ్చ‌ని ఓ వ‌ర్గం జోరుగా ప్ర‌చారం జ‌రిపింది. ఈ నేప‌థ్యంలో అలియా భ‌ట్ స్థానంలో మ‌రొక తార వ‌చ్చి చేరుతుంద‌ని అన్నారు. కాని తాజాగా ఈ అమ్మ‌డు ఆర్ఆర్ఆర్ మోషన్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల ప్ర‌క‌ట‌న‌ని త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసింది. దీనిని RRR మూవీ అఫీషియల్ ట్విట్టర్ పేజ్ నుంచి రీట్వీట్ చేశారు. దీంతో అలియా భ‌ట్ ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ నుండి త‌ప్పుకోలేదని తెలుస్తుంది.

The title logo and motion poster of @RRRMovie will be unveiled tomorrow ????#RRRMotionPosterTomorrow@ssrajamouli @tarak9999 #RamCharan @ajaydevgn @OliviaMorris891 @DVVMovies pic.twitter.com/241RxjRufp