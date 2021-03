ప్ర‌స్తుతం క‌రోనా సెకండ్ వేవ్ న‌డుస్తుంది. సామాన్యులు, సెల‌బ్రిటీలు క‌రోనా బారిన ప‌డుతున్నారు. రీసెంట్‌గా అలియా భ‌ట్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌కు క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లో పాజిటివ్ అని తేలింది. అలానే అలియా భ‌ట్ న‌టిస్తున్న గంగూభాయ్ కంతియావాడి చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు సంజ‌య్ లీలా భ‌న్సాలీకు కూడా క‌రోనా పాజిటివ్ అని నిర్ధార‌ణ అయింది. దీంతో వారికి స‌న్నిహితంగా ఉన్న అలియా వెంట‌నే సెల్వ్ క్వారంటైన్‌లోకి వెళ్లింది.



ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్, సంజ‌య్ లీలా భ‌న్సాలీల‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ అని తెలిసిన వెంట‌నే అలియా భ‌ట్ కూడా క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లు చేయించుకుంది. గురువారం సాయంత్రం రిపోర్ట్ రాగా, త‌న‌కు నెగెటివ్ అని తేలిన‌ట్టు అలియా త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పేర్కొంది. మీరు నాపై చూపిన శ్ర‌ద్ధ‌, ప్రేమ‌కు ప్ర‌త్యేక ధ‌న్య‌వాదాలు అంటూ అలియా త‌న పోస్ట్‌లో రాసింది. నిర్దార‌ణ ప‌రీక్ష‌ల‌లో నెగెటివ్ అని తేల‌డంతో ఇక ఈ రోజు నుండి షూటింగ్స్‌లో పాల్గొన‌నుంది అలియా భ‌ట్‌.



Actress @aliaa08 and Director #AyanMukerji spotted visiting Mukteshwar Temple in Mumbai for worship and pooja on the auspicious occasion of Mahashivratri#Brahmastra pic.twitter.com/RtlTG2qr02