బాలీవుడ్‌ నటుడు అక్షయ్‌కుమార్‌ నటించిన కేసరి చిత్రంలోని పాటలు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కేసరిలోని పాటలు అద్భుతమైన లిరిక్స్‌తో మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. ఈ సినిమాలోని ‘తేరి మిట్టీ’ సాంగ్‌ ఆల్‌టైమ్‌ హిట్‌గా నిలుస్తుంది. మనోజ్‌ ముంటాసిర్‌ రాసిన ఈ పాటను బీ ప్రాక్‌ ఆలపించాడు. ఇపుడు ఇదే పాటను ఢిల్లీ పోలీస్‌ అధికారి రజత్‌ రాథోడ్‌ వయోలిన్‌ వాయిస్తూ ఈ పాట పాడి అదరహో అనిపించారు. తాను పాడిన పాటను రజత్‌రాథోడ్‌ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఇది కేవలం పాట మాత్రమే కాదు.

ఇది నా ఫీలింగ్‌. నా తొలి వైరల్‌ వీడియోకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. కానీ నేను అక్షయ్‌కుమార్‌ సర్‌ స్పందన గురించి ఎదురుచూస్తున్నా.. ట్వీట్‌తో రజత్‌రాథోడ్‌ అక్షయ్‌కు ట్యాగ్‌ చేశారు. రజత్‌ రాథోడ్‌ పాటకు అక్షయ్‌కుమార్‌ ఫిదా అయిపోయాడు. తేరి మిట్టీ పాట నాకు ఎప్పుడూ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తుంది. ఈ పాటను నేను ఎన్ని సార్లు విన్నానో..ఈ సారి కూడా ఎలాంటి తేడా లేకుండా పాడి షేర్‌ చేసిన రజత్‌ రాథోడ్‌కు కృతజ్ఞతలు అని అక్షయ్‌ రీట్వీట్‌ చేశాడు.

Teri Mitti is a song which always gives me goosebumps, no matter how many times I hear it, this time was no different ♥️ Thank you Rajat ji for sharing. #CopThatSings :) https://t.co/JTmy6qiSjs pic.twitter.com/FymUgo7u4U