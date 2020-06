కరోనా మ‌హమ్మారి మూలాన గ‌త మూడు నెల‌లుగా థియేట‌ర్స్ మూత‌ప‌డ్డాయి. దీంతో సినీ ప్రేమికులకి బిగ్ స్క్రీన్ వినోదం క‌రువైంది. అయితే కొంద‌రు ద‌ర్శ‌క నిర్మాత‌లు మాత్రం ఓటీటీని ఆశ్ర‌యించి కొంత‌మేర‌కు వినోదాన్ని అందించ‌గ‌లుగుతున్నారు. ఇప్ప‌టికే గులాబో సితాబో చిత్రం ఓటీటీలో విడుద‌ల కాగా,స‌డ‌ఖ్2, దిల్ బెచారా, జాన్వీ క‌పూర్ గుంజ‌న్ స‌క్సేనా: ద‌ఇ కార్గిల్ గ‌ర్ల్‌, విద్యా బాల‌న్ శకుంత దేవి బ‌యోపిక్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫాంల‌లో విడుద‌ల‌కి సిద్ద‌మ‌య్యాయి.



అక్ష‌య్ కుమార్ థ్రిల్ల‌ర్ మూవీ సూర్య‌వంశీ, క‌పిల్ దేవ్ బ‌యోపిక్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో రూపొందిన 83 చిత్రాలు కూడా ఓటీటీలోనే విడుద‌ల అవుతాయ‌నే టాక్ న‌డిచింది. ఈ నేప‌థ్యంలో నిర్మాత‌లు థియేట‌ర్‌లోనే త‌మ సినిమాల‌ని రిలీజ్ చేస్తామ‌ని చెబుతూ రిలీజ్ టైం కూడా ప్ర‌క‌టించారు. సూర్యవంశీ ఈ ఏడాది దీవాళికి రానుండ‌గా, 83 మూవీ క్రిస్ట‌మ‌స్‌కి రిలీజ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని త‌ర‌ణ్ ఆద‌ర్శ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలిపారు. మార్చి, ఏప్రిల్‌లో ఈ రెండు చిత్రాలు విడుద‌ల కావ‌ల‌సి ఉన్న ఈ చిత్రాలు లాక్ డౌన్ వ‌ల‌న వాయిదా ప‌డ్డ‌ సంగ‌తి తెలిసిందే. 83 చిత్రంలో ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర పోషించ‌గా, ఆయ‌న భార్య పాత్ర‌లో రియ‌ల్ వైప్ దీపికా న‌టించింది.

BIGGG DEVELOPMENT... #Sooryavanshi and #83TheFilm to release in *theatres* first... Plans to release #Sooryavanshi in #Diwali and #83TheFilm in #Christmas *IN CINEMAS*. pic.twitter.com/RwqavCdRQj